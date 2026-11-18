黃仁勳首度表態願重返輝達！搬出員工、客戶與美國利益爭取復職。後續仍得觀察董事會是否同意讓其回歸。

以下是黃仁勳在X平台的聲明全文：

感謝每一位對我和我的家人表達善意的人。這一切對我而言，意義重大。

53年前，我來到美國。成為美國公民，是我一生中所獲得最珍貴的禮物之一，也是我此生最引以為傲的時刻之一。

NVIDIA是我畢生投入的志業。能夠與我的同事們並肩努力，共同將NVIDIA打造為今天這樣的企業，是我的榮幸，也是我的驕傲。

唯有在美國，才有可能孕育出像NVIDIA這樣的公司。我熱愛我們的國家，也熱愛NVIDIA。

我未能達到NVIDIA對所有員工所要求的標準，並且在個人生活中犯下了嚴重的錯誤。

我為董事會帶來了問題，對此我深感懊悔。

我願意為自己所犯下的錯誤承擔全部責任，並承諾全力配合董事會正在進行的獨立調查。

自從我離開以來，我看到NVIDIA的員工、投資人、商業合作夥伴及客戶，紛紛表達希望我重返執行長職位的強烈呼聲。

隨著公司面臨複雜的技術、市場、競爭及地緣政治局勢，許多人也持續直接與我聯繫。

NVIDIA是一家世代難得一見的企業。

如果董事會認為，讓我重返公司最符合股東、員工、公司以及美國的最大利益，我將深感榮幸，並願意回應這些呼聲，重新擔任執行長。

再次感謝所有向我表達祝福的人。

你們所給予的支持，讓我深感謙卑，也由衷感激。

致我的家人：

我愛你們。

在往後的餘生中，我都會努力成為一個值得你們愛的人。

Jensen Huang（黃仁勳）