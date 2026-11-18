上周因婚外情醜聞下台的輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳，17日打破沉默，公開表態願意回鍋，但董事會不買單。彭博資訊報導，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）在財報電話會議上明確表示，董事會無意讓黃仁勳復職，並已展開新任執行長遴選作業。

黃仁勳周二發表聲明說，離職以來，許多輝達員工、投資人、商業夥伴和客戶都呼籲他重返執行長職位。如果董事會認為他回鍋最符合股東、員工、公司及美國的利益，他將很榮幸接受邀請。

黃仁勳也為醜聞道歉，坦承自己在私生活中犯下嚴重錯誤，未達到輝達對員工的要求，並對造成董事會困擾深感後悔。他表示願承擔全部責任，配合董事會的獨立調查。

輝達目前由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，並已委託獵才公司Heidrick & Struggles協助尋找接班人。

儘管董事會無意讓黃仁勳回鍋，外界仍有支持聲音。美國總統川普周一表示，不反對黃仁勳重掌輝達，馬斯克也支持。投資機構Altimeter Capital Management與Atreides Management則聯名呼籲董事會，將黃仁勳回鍋列入考慮。

不過，眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）在內多位政壇人士反對，批評黃仁勳的行為令人無法接受。

黃仁勳已同意12月1日出席眾議院三個委員會的聯合會議，說明他與涉嫌替中國從事間諜活動女子的婚外情及相關國安疑慮。北京否認涉及間諜活動。