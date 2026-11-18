人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳爆出婚外情並引起國安疑慮後辭去執行長等職務。他今天在辭職後首次發出的聲明稿中感謝各界的支持，並承諾配合董事會調查，同時表示若董事會提出要求，他願意回鍋擔任執行長。

以下為聲明全文：

過去一週，我深深感受到來自朋友、業界同仁以及素昧平生人士的關愛與支持。感謝每一位對我的家人和我展現善意的人，這對我意義重大。

53年前，我來到美國。成為美國公民，是我一生中獲得的最大禮物之一，也是我最引以為傲的時刻之一。

輝達是我一生的心血。能與同仁共同打造今天的輝達，是我的榮幸，也是我的驕傲。

只有在美國，才有可能孕育出輝達這樣的企業。我熱愛我們的國家，也熱愛輝達。

我沒有達到輝達對所有員工期望的標準，並在個人生活中犯下嚴重錯誤。

我為董事會帶來困擾，對此深感懊悔。我完全承擔自己犯下的過錯，並承諾全力配合董事會的獨立調查。

自我去職後，我看到輝達員工、投資人、商業夥伴及客戶紛紛呼籲我重返執行長職位。

在公司因應錯綜複雜的科技、市場、競爭及地緣政治局勢之際，不少人持續給我支持。

輝達是一家世代難逢的卓越企業。

如果董事會認為由我回任，符合股東、員工、公司及美國的利益，我會很榮幸回應這些呼籲，重返執行長崗位。

再次感謝所有向我表達祝福的人。你們的支持讓我深感謙卑。

致我的家人：我愛你們，我將用餘生證明自己值得你們的愛。