人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因捲入間諜醜聞主動請辭後，美國國會議員今天表示，黃仁勳將於12月1日赴聯邦眾議院3個委員會接受約談。

法新社報導，眾議院外交事務委員會（HouseForeign Affairs Committee）、情報委員會（HouseIntelligence Committee）以及美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）主席發布聯合聲明說：「我們期待聽取黃仁勳與（輝達法務長）泰德（Tim Teter）的陳述，以便了解他們在可能涉及危害美國國安事件中扮演的角色。」

聲明指出：「美國人民需要一個交代，要了解黃仁勳與輝達在讓危險的（中國）行為者取得我們最先進晶片方面扮演了什麼角色，以及一名潛在中國情報人員在這樁醜聞中扮演何種角色。」

黃仁勳和泰德將分別在12月1日和2日接受這3個委員會約談。兩人將參加不對外開放的逐字記錄約談，而非公開的聽證會。

此外，輝達發布聲明說：「輝達今天宣布，董事會已成立國家安全與出口管制監督委員會。這是新成立的常設委員會，負責在董事會層級監督公司的國安政策、出口管制遵循情況，以及全球貿易風險管理。」

這份聲明還提及，該委員會將「與法律、國安及全球貿易法遵領域的獨立第三方專家密切合作」。該委員會將由輝達董事強生（Suzanne Nora Johnson）擔任主席。