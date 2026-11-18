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美眾院證實 黃仁勳將在12月1日出席國會聽證會
美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）於美東時間17日證實，輝達前執行長黃仁勳將在12月1日出席聽證會，接受正式的逐字紀錄約談。
聯邦眾院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）、眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast），以及眾院情報委員會主席克勞福（Rick Crawford）日前聯名致函，要求黃仁勳雖然離任仍應該向國會報告。
三位主席17日發出聲明表示，黃仁勳及輝達法務長泰特（Tim Teter）自願接受約談，眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」、外交事務委員會及情報委員會將對兩人進行正式的逐字紀錄訪談（transcribed Interview）。
三人在聯合聲明中表示，面對可能危及美國國安的事件，他們期待聽取黃仁勳及泰特的說明，以釐清他們在事件中所扮演的角色；他們強調，美國人民需要得到答案，了解他們何以讓危險的中國人士取得美國最先進晶片，以及他們如何在這件醜聞中涉及到潛在的中國情報人員。
根據聲明，黃仁勳將於12月1日出席國會委員會的約談，泰特則將於12月2日接受約談，兩場約談均將製作成逐字紀錄。
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