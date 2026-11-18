黃仁勳打破沉默，發出聲明，表示如果董事會同意，他願意重返輝達（Nvidia）執行長崗位。華爾街日報刊載他的聲明全文如下：

我53年前來到美國，成爲美國公民是我一生中最珍貴的饋贈之一，也是最令我自豪的時刻之一。輝達是我畢生的事業。能夠與同事們一起把他建設成今天的公司，是一種榮幸。只有在美國，像輝達這樣的公司才有可能出現。我熱愛我們的國家，也熱愛輝達。

我沒有達到輝達對每個人的期望標準，我在私生活中犯下了嚴重錯誤。我給董事會帶來了問題，對此深感後悔。我對自己的錯誤承擔全部責任，並致力於配合董事會的獨立調查。

自我離開以來，我看到輝達的員工、投資人、業務夥伴和客戶，紛紛呼籲我重返執行長崗位。在公司面對複雜的技術、市場、競爭和地緣政治局勢之際，許多人仍繼續直接聯繫我。輝達是一家一代人難得一見的公司。如果董事會認定，我的回歸符合我們的股東、員工、公司和美國的最佳利益，我將很榮幸回應這些呼聲，重返執行長崗位。

再次感謝每一位送上祝福的人。你們的支持令我深感謙卑。