輝達今日清晨六點整舉行財報電話會議，由於這是創辦人黃仁勳離職後、財務長柯蕾絲接任輝達臨時執行長後主持的首次財報電話會議，外界聚焦財報表現、接班布局、中國大陸業務實際規模以及融資風險等四大方向。

首先，在財報方面，在電話會議之前，市場就普遍預估，輝達上季財報幾乎確定會達成或超越自家目標。但外界更關心的是，輝達歷經了黃仁勳風波後，下一個會計年度的營收年成長率，還能不能達到輝達先前預測的百分之七十高速成長？

建達金融服務分析師穆斯在周末研究報告中寫道：「我們認為，運算晶片的產能仍是百分之一百售罄，百分之七十的成長目標甚至算是保守，但我們認為沒有必要在這次法說會上調高預測。」

其次，本次財報最特殊、也最受關注的議題，就是接班問題。投資人擔心輝達過去的成功與黃仁勳個人高度綁定，接班問題可能影響公司長期發展，因此想釐清董事會是否有明確接班計畫？新任執行長人選？黃仁勳是否可能回鍋？新管理團隊能否延續原有策略？

Gabelli Funds投資經理人蘇桑托表示，輝達如今的發展已不再仰賴單一的高階主管，客戶也不太可能因此就取消訂單，「黃仁勳的離開，並不代表整個生態系就此消失。至少在未來兩年內，我們看不出輝達產品發展路線會受到重大影響」。

第三，黃仁勳外遇疑似中國大陸情報線民黃樂，引發外界疑慮。一些產業專家指出，輝達銷往東南亞產品很大一部分實際上是供大陸企業使用，包括在新加坡、馬來西亞為大陸客戶建置資料中心，甚至被指部分晶片流往大陸。

做空研究機構卡爾珀五月發布一份針對輝達「中國問題」的報告，指輝達上年度運算業務營收有百分之廿是由大陸市場帶動。投資人將密切關注柯蕾絲對輝達ＡＩ晶片市場的說法。

一些分析師則預期，美國政府將會要求輝達更嚴格追蹤客戶身分以及晶片用途。投資人正在思考，這是否會「對輝達的待完成訂單或未來營收成長構成任何風險」。

最後，黃仁勳在ＡＩ業界扮演獨特角色，協助創造新雲端業者，包括協助他們取得槓桿融資。這些業者買輝達的晶片，把算力提供給規模較小的ＡＩ實驗室及新創公司，與微軟、亞馬遜、Google、甲骨文及SpaceX等輝達大型雲端客戶形成競爭。

隨著黃仁勳離任，外界也不確定柯蕾絲是否有意願繼續協助客戶融資。

彭博分析師索哈尼表示，「黃仁勳透過自己的人脈及資產負債表，推動了許多創新交易。這些交易的進度可能會放慢。」

分析師穆斯說，市場也有人認為，輝達對ＡＩ生態系合作夥伴的融資策略可能採取「更保守方向」。