美國總統川普16日表示，不介意輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回鍋任執行長，輝達主管也致函董事會警告可能引發人才出走潮，知情人士透露，輝達董事會仍不考慮讓黃仁勳復職。有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼16日表示，黃仁勳下台，能讓美國在AI競賽更具優勢，黃仁勳不一定有機會回鍋。

路透、英國金融時報（FT）及CBS等媒體都引述知情人士指出，輝達董事會並未考慮讓黃仁勳回歸執行長職務，也不打算讓他以其他任何職位重返輝達，目前聚焦針對黃仁勳的調查，包括他的婚外情是否涉及國安風險。

川普16日被問此事時回應「我絕對不介意」看到黃仁勳回鍋，認為他「已學到深刻教訓」，「這絕對不是壞主意」。

另據華爾街日報（WSJ）報導，輝達的開發者技術主管卡里爾（Nader Khalil），已致函黃仁勳昔日約60名直屬部屬、及十名董事，表示許多員工都珍視為黃仁勳工作的機會，並警告若不讓黃仁勳回鍋，「輝達無可取代的人才都正考慮離開」。

羅比尼16日接受彭博電視訪問時，列出三大理由，認為黃仁勳下台對美國AI發展是「好事一樁」。首先，黃仁勳風波後，美國加強管制，繞道經新加坡等地取得晶片的漏洞會被堵住，中國大陸難以取得先進晶片提升AI模型能力，更難追上美國。

其次，羅比尼指出，Anthropic與OpenAI早在風波爆發前，就開始阻止陸企透過蒸餾美國AI模型來改善DeepSeek等中國模型，往後限制只會更嚴。

第三，美國已有一些新創公司採用與輝達完全不同的晶片架構和設計，未來幾年可能研發出運算速度比輝達GPU快十倍、耗電量僅三分之一的新晶片，中國大陸目前還不知道這些新創的存在，美國也將設法防止相關技術流向中國。