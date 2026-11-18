輝達創辦人黃仁勳因與疑似中國大陸情報線民黃樂婚外情下台，美國總統川普十六日對記者質疑黃樂是否是間諜，還證實此事引發政府內部意見對立。

黃樂曾任職於總部位於新加坡的科技公司Megaspeed，美國官員懷疑該公司曾將輝達先進晶片轉運至大陸。川普十六日啟程訪問亞洲前在白宮被問及國家安全疑慮時表示：「國家安全並未受到威脅，而且我們的國家如今比以往任何時候都更加強大。中國會跟我們玩把戲，我們也會跟中國玩把戲。」

川普政府高層官員過去一周因對中政策激烈內鬥，互相指責對方應為輝達醜聞造成的政治衝擊負責，財政部長貝森特責怪商務部長盧特尼克拖延幾個月未將Megaspeed納入黑名單。華爾街日報報導，川普政府內閣官員數月來一直在幕後就對中政策發生衝突，包括輝達晶片的出口管制應有多嚴格。

川普談到政府內部兩派立場，他說，「一派想與中國友好，另一派想與中國大吵一架」。

不過，川普說：「我認為你不會想在抵達中國前夕侮辱中國。」川普也為盧特尼克辯護，暗示延後實施限制措施可能有助於避免與大陸發生衝突。他說：「我理解雙方立場，我會作出決定。」

川普也質疑黃樂是否真的是間諜。他說：「我不知道她是不是間諜。通常只要有來自中國的漂亮女性入境，他們就說她是間諜。我完全不知道她是不是間諜。」

紐約時報先前報導，川普至少兩度收到有關黃仁勳與黃樂關係的警告，美國情報機構認定黃樂已被中國國家安全部吸收。當記者指出，國務卿魯比歐曾警告川普，情報官員認為黃樂是間諜時，川普反問：「誰告訴我的？」記者回答「魯比歐國務卿」，川普隨即說：「我沒聽說過，我沒聽說過。」

川普先前曾表示，本周與大陸國家主席習近平會面時不打算提黃仁勳事件，但如今改口。據採訪畫面，記者問他，為何不打算就黃仁勳疑似成為間諜活動目標當面質問習近平，川普回答：「我可能會。」

參與美方高層討論的官員透露，這些衝突反映出川普政府內部的根本分歧：川普追求與北京達成經濟協議、維持友好關係，但部分美國資深官員認為，這可能造成延續數十年的國安漏洞。雙方的爭論在於，這些經濟與外交利益是否值得付出如此代價。

川普還說，他不反對黃仁勳回鍋。但三名知情人士向路透透露，輝達董事會並未考慮讓黃仁勳重任執行長。另一名消息人士向ＣＢＳ新聞透露，董事會不想讓黃仁勳以任何職位重返輝達。