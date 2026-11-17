輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去職震撼市場，沒想到連自家工程師也決定跟著出走！一位自稱任職於輝達的工程師近日在X發文，坦言黃仁勳一直是自己願意留在公司的重要原因，如今面對他的離開，加上公司對重大決策缺乏充分說明，讓他感到失望，最終決定結束輝達生涯。這番心聲曝光後引發熱議，吸引超過13萬名網友按讚。

一位自稱在輝達任職的機器人工程師，近日在社群平台X發文，宣布決定和執行長黃仁勳「同進退」，一起離開公司。根據其個人簡介，他曾任職於機器人公司眾擎機器人及逐際動力，並擁有美國杜克大學碩士、普渡大學學士學歷。

這位工程師在文章一開始提到，黃仁勳對自己而言，不只是公司的執行長，更是一位具有遠見的領導者。早在深度學習熱潮興起前，黃仁勳便投入CUDA技術，並提前布局人工智慧，奠定輝達在AI領域的重要地位。

該工程師指出，除了黃仁勳對科技發展的眼光，最讓他珍惜的其實是公司的企業文化。輝達鼓勵工程師勇於嘗試、從錯誤中學習，黃仁勳也會親自閱讀員工寄出的「Top 5」電子郵件，了解工作進度並直接交流，讓基層工程師感受到自己的意見受到重視。

然而，黃仁勳近日因爭議辭去執行長職務，卻讓原PO感到相當失望。他強調，自己並未掌握相關指控的全部事實，也不認為黃仁勳應該免於調查，真正難以接受的是，在公司尚未給出充分解釋前，員工就必須面對領導者離開的結果，甚至不清楚未來的發展方向與企業文化是否會因此改變。

這位工程師坦言，過去一直相信工程師的聲音在輝達是有重量的，沒想到這次重大決策卻讓他感受到前所未有的落差。他理解部分資訊無法立即公開，但仍認為自己的感受無法被抹去，直言「對於一項將影響我們每天努力打造的公司的重大決策，我們卻彷彿被排除在外。」

原PO最後表示，黃仁勳的遠見和建立的工程文化，一直是支持他繼續留在輝達的重要原因，如今隨著黃仁勳離開，他也決定結束自己的輝達生涯，帶著不捨和感激告別同事及共同投入的工作，「是時候畫下句點了」。

無獨有偶，除了這位員工以外，輝達內部也風聲頻傳，先前輝達開發者技術總監卡里爾（Nader Khalil）就致函包括黃仁勳約60名直屬主管及董事會10名成員，警告若不讓黃仁勳重返執行長職位，公司恐將流失「無可取代的人才」。