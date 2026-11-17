華爾街日報報導，大陸女商人黃樂與丈夫康偉分工合作，共同目標是提升大陸AI實力，使其超越美國，前者與輝達時任執行長黃仁勳發展戀情，後者負責打造大陸政府支持的資料中心帝國。

華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，黃樂（Alice Huang）的工作是與黃仁勳建立關係，進而發展成戀情，並確保取得輝達（Nvidia）先進運算晶片的供應管道，而華府一直試圖阻止大陸取得這些晶片。

根據大陸公開紀錄檢視結果，康偉（Kang Wei）則負責在大陸各地打造龐大的資料中心網路，相關事業獲得大陸政府支持。

康偉的資料中心事業規模相當驚人。2021年至2024年間，與他旗下事業網路相關的擬議投資金額超過90億美元，所有計畫均獲得政府支持。

大陸政府官員盛讚康偉的計畫，將其視為大陸全國運算能力提升政策的一環。康偉參與大陸政府所支持AI計畫的相關細節此前未被披露。

黃仁勳與黃樂的戀情曝光，加上美方懷疑黃樂向大陸情報機構提供資訊，這對夫妻的事業隨之浮上檯面。美國當局正調查輝達最先進晶片是否涉及違反出口管制，黃仁勳自此已辭去輝達職務。

華爾街日報引述知情人士報導，黃樂前公司Megaspeed取得的輝達晶片至少有一部分已運往大陸。

大陸公開紀錄，包括證券申報文件和政府公告，未顯示北京曾指示Megaspeed採購輝達晶片，也未證實這些晶片最終流向與康偉相關的資料中心。

但這些紀錄顯示，這對夫妻在美中科技競爭的兩端分別運作：大陸政府資金投入康偉在境內的事業，黃樂則透過海外公司取得美國政府試圖阻止流入大陸的晶片。

康偉扮演牽線角色，他與黃仁勳早已相識，當時兩人都涉足電玩產業。華爾街日報先前報導，康偉曾告訴熟悉這對夫妻的人士，是他介紹妻子與黃仁勳認識，而且他似乎接受兩人的戀情。