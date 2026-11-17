輝達在黃仁勳辭去執行長後，規模達5000億美元（約新台幣16.5兆元）的AI融資平台雖不太可能就此消失，但少了首席交易推手，帶動AI熱潮的高風險基礎設施投資恐更難取得資金。

路透社報導，分析師愈來愈擔心AI融資可能退縮，尤其是輝達（Nvidia）過去偏好投資的AI新創企業，以及專門出租AI算力的新興雲端服務商（neoclouds）。

儘管在代理執行長克瑞斯（Colette Kress）領導下，AI基礎設施融資平台預計仍會持續運作，但分析師指出，隨著公司和金融機構重新評估這項計畫的未來方向，初期可能出現短暫停頓。

晨星（Morningstar）分析師柯列洛（Brian Colello）表示：「輝達執行長交接更添不確定性。」

知情人士透露，輝達的金融合作夥伴仍在洽談為AI企業提供融資的交易，包括阿波羅全球管理公司（Apollo）、貝萊德（BlackRock）、黑石集團（Blackstone）、布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management）、高盛（GoldmanSachs）和KKR集團（KKR）。

輝達未回應置評請求。

輝達合作夥伴也表明有意繼續和這個平台合作。布魯克菲爾德AI基礎設施全球主管拉希德（SikanderRashid）在電子郵件中表示：「我們非常重視雙方團隊之間的關係，並期待繼續合作。」

● 黃仁勳離任添不確定性

不過，摩根大通（JPMorgan）信用分析師史皮爾（Erica Spear）在報告中指出：「我們不認為既有承諾會改變，但由於投資人需要對輝達的角色獲得更多保障，新交易可能需要更長時間，或需要更高的補償條件。」

史皮爾表示，隨著利率走高，加上新一屆美國國會考慮抵制資料中心擴張，投資人承接新交易的意願也可能降低，輝達和合作夥伴恐因此碰壁。

反對興建資料中心的一方，是本月美國期中選舉的最大贏家之一；民意對AI的態度轉變，是民主黨拿下國會控制權的一大原因。

黃仁勳12日因多起婚外情報導，辭去執行長一職，其中一段婚外情更涉及疑似中國間諜，引發外界質疑輝達高階AI晶片輸往中國的問題。

黃仁勳8月公布這個AI融資平台時表示，平台目的是化解外界對「循環融資」的疑慮，也就是企業協助客戶融資購買自家產品，因而加重自身在景氣下滑時承受的風險。

他曾承諾，這項合作將為AI基礎設施市場引進獨立的機構資本，而輝達則會將自身的財務擔保上限控制在最高25%。不過，平台至今還未宣布任何一筆交易。

● 投資人聚焦客戶合約與財務擔保

分析師表示，在充滿變數的「後黃仁勳時代」，由於向輝達合作夥伴提供資金的放款機構和信用投資人擔心風險，新的融資平台可能會將重心轉向體質更成熟的超大規模雲端業者（hyperscaler）。

史皮爾說，黃仁勳是推動這波AI熱潮的重要推手之一，曾說服企業、政府和投資人投入龐大資金建設AI基礎設施。

黃仁勳原先的構想是讓輝達平台以自家晶片作為抵押品，並且僅提供有限擔保，讓AI開發商更容易取得輝達算力。但放款機構與信用投資人如今要求，未來任何融資都必須以借款方的客戶合約或財務擔保作為後盾。

保德信旗下PGIM Credit證券化產品團隊共同主管威爾奇斯（Edwin Wilches）說：「證券化產品，尤其是資產擔保融資（ABF）的好處在於，我們的還款完全取決於資產和合約…只要他們持續產出算力，我們就能從承租這些算力的客戶那裡收回款項。」

輝達宣布融資平台時，也同步推出新的新興雲端架構，為新興雲端業者的初期投資提供財務擔保，以換取營收分成。

分析師表示，這項計畫現在可能轉向財務風險較低的大型全球業者。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師摩爾（JosephMoore）在報告中說：「我們預期，輝達籌得的5000億美元（約新台幣16.5兆元）第三方資金池，比較可能流向較成熟的業者，主要是大型超大規模雲端業者。」