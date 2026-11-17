黃仁勳傳出有意重返輝達執行長職位，並獲得馬斯克、矽谷科技巨頭及投資人聲援，更有逾16萬人連署支持，但美國財政部長貝森特公開反對，華府對中鷹派也質疑其晶片出口立場。加上國會追查與中國情報人員往來及國安疑雲，黃仁勳能否重掌輝達，仍充滿變數。



黃仁勳近期深陷婚外情風暴，12日辭去一手創立的輝達（NVIDIA）執行長職務。自10月下旬醜聞曝光以來，輝達市值已蒸發逾1.2兆美元。近日，要求他重返執行長職位的聲援行動逐漸升溫，英國《金融時報》（Financial Times）15日報導，黃仁勳正與親信討論重返執行長職位的可能性，矽谷科技業高層、投資人及員工更相繼表態支持，盟友更籌組「戰情室」，準備向董事會爭取他回任。然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）公開反對，加上華府對中鷹派施壓及國會調查，黃仁勳能否重掌輝達，仍有不少變數。

傳黃仁勳討論復職！馬斯克、矽谷大咖集結聲援

《金融時報》指出，輝達董事會進行獨立調查之際，黃仁勳也與人討論復職的可能。同時，多位矽谷盟友已開始集結科技業高層，籌組「戰情室」（War Room），準備向輝達董事會施壓，要求恢復黃仁勳職位，並尋求白宮支持。消息人士表示：「除了前沿實驗室之外，科技界所有重量級人物都愛黃仁勳。」他們表示，這些行動獲得黃仁勳支持。

重量級投資人也加入聲援行列。美國投資公司「高度計資本」（Altimeter Capital）執行長葛斯特納（Brad Gerstner）13日在社群平台X發布公開信，敦促輝達董事會「以緩慢、穩健、審慎的流程，處理輝達未來的領導階層安排」，並呼籲董事會全面評估各種可能人選與方案，包括「黃仁勳回歸的可能性」。

該公開信最後寫道：「作為這家卓越公司的創辦人，以及長期以來的傑出領導者，黃仁勳理應獲得審慎的評估程序。所有事實釐清之前，董事會不應倉促撤換他。」信中並未要求立即恢復黃仁勳的職務。這封信得到美國投資管理公司「Atreides Management」管理合伙人貝克（Gavin Baker）的連署。

截至今年6月30日，高度計資本持有輝達約940萬股股票，市值近19億美元，是該公司最新一份美國證券交易委員會（SEC）申報資料中揭露的最大持股部位。Atreides Management同期則持有約120萬股輝達股票，市值近2億5000萬美元。

此外，截至16日上午11時，名為「力挺黃仁勳」（Stand with Jensen）的網路連署已突破16萬人，其中逾8000人自稱是輝達現職員工。連署人還包括特斯拉（Tesla）與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）、YouTube共同創辦人陳士駿、Uber共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）、美國軟體遊戲開發商「史詩遊戲」（Epic Games）執行長史威尼（Tim Sweeney）、科技投資人貝克（Gavin Baker）等科技業重量級人士。

馬斯克公開表態支持黃仁勳，14日更在「X」寫到：「黃仁勳在輝達供應鏈布局上，展現卓越的領導能力，但其中許多交易，是他與合作伙伴之間的口頭承諾，而不是書面合約。如果沒有黃仁勳，至少部分攸關輝達的關鍵交易恐怕就會告吹。」

變數1：貝森特反對他回鍋，要求另聘執行長

然而，黃仁勳回鍋之路，恐面臨華府阻力。財政部長貝森特15日接受福斯新聞（Fox News）節目《週日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）訪問時表示，輝達疑似存在法遵文化問題，應從「公司外部」延聘新任執行長，並表示「單就公司內部發生的事情來看，他們需要徹底的整頓。」

貝森特也要求，深入調查輝達對東南亞企業大量銷售人工智慧（AI）晶片的作法，這些企業部分服務中國AI業者，且被懷疑將晶片轉運至中國。他質疑，輝達「是否為了提升營收與利潤，強行推動這些看似非法的銷售？」他要求董事會及外聘法律顧問，在10天內提出說明。

變數2：重返不易！他面臨鷹派反彈

黃仁勳若想重返輝達執行長職位，華府對中鷹派的反對聲浪恐成阻力。雙方在對中晶片出口政策上的分歧，以及鷹派對其影響力的反彈，都可能增加復職難度。

隨著AI浪潮興起，華府逐漸將晶片視為美中科技與軍事競爭的關鍵戰略資產。拜登（Joe Biden）政府官員認為，這場競爭將重塑兩國的軍事與經濟實力，並逐步收緊晶片出口管制。然而，黃仁勳持不同立場，主張晶片業者應持續向中國市場銷售產品，讓中國企業倚賴美國技術與生態系，長遠而言反而更有利於美國。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，自2025年1月底，美國總統川普（Donald Trump）與黃仁勳首次會面以來，兩人就建立起緊密關係，川普也一直力挺黃仁勳。黃仁勳憑藉與川普的深厚交情，成功爭取美國批准向中國出口H200晶片，條件是將其中25%營收繳給美國政府。

然而，黃仁勳的主張引發華府國安鷹派反彈。部分川普政府官員認為，對中出口先進晶片恐危及國安，他們也不滿黃仁勳左右總統的影響力。一名前政府官員向《華盛頓郵報》形容，黃仁勳與川普的關係猶如交到官員手中的一顆「核彈」，更透露政府內部有人想要「摧毀黃仁勳對總統的影響力」。

黃仁勳失勢，不僅可能代表權力格局的重大轉變，也讓華府對中鷹派取得反擊契機。《華盛頓郵報》報導指出，這場風波，由美國國務卿兼國家安全顧問盧比歐（Marco Rubio）啟動。《紐約時報》（New York Times）8日報導，據多位知情人士透露，盧比歐曾監督起草一份高度機密備忘錄，警告川普政府高層，黃仁勳與遭中國國家安全部招募的情報人員黃樂關係密切；而且，黃樂正是以黃仁勳為情報目標。

據知情人士透露，盧比歐以中央情報局（CIA）情報報告為基礎，另行撰寫備忘錄，並以更強硬的措辭詮釋相關情報。這份備忘錄在川普5月訪中前夕，已傳閱給持有高級安全許可的美國政府官員；盧比歐並在訪中的空軍一號上，親自向川普簡報此事。如今，隨著黃仁勳辭去輝達執行長，這場人事變局也被視為華府對中鷹派的一大勝利。

變數3：國會追查國安疑雲，復職添變數

黃仁勳若想重返輝達，除了面對董事會的內部調查，還得配合美國國會釐清相關疑雲。國會調查若進一步揭露國安問題，也可能增加董事會重新任用他的難度。

美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford），聯名要求黃仁勳於12月1日接受閉門訪談，釐清他與黃樂的關係，以及輝達是否因此面臨機密資訊外洩風險。國會還將調查中國情報機構是否藉此影響黃仁勳的對中策略，進而左右美國AI與晶片出口管制政策，以及輝達是否具備足夠的反間諜與資訊安全機制。黃仁勳已同意出席，但日期尚未敲定。

此外，參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）已另致函黃仁勳，要求他於12月3日出席公開聽證會。史考特在社群平台X發文：「近期報導引發人們對美國國家安全及敏感技術保護的嚴重疑慮，美國人民有權獲得答案。」他也要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席，說明商務部是否妥善監督晶片流向中國。若兩人未自願配合，委員會不排除動用傳票權。

黃仁勳能複製奧特曼的回歸之路嗎？

黃仁勳閃辭後，傳出有意重返輝達的消息，讓人聯想到2023年11月17日，OpenAI董事會以執行長奧特曼（Sam Altman）未能坦誠溝通為由，突然宣布解除其職務。微軟（Microsoft）旋即宣布願意延攬奧特曼及其團隊，OpenAI逾700名員工也抗議，揚言若董事會不請回奧特曼，就集體離職。

11月21日，OpenAI宣布與奧特曼達成回歸協議，原董事會也進行重組。原本遭撤換的奧特曼，靠著員工與重要合作伙伴支持，成功扭轉董事會的決定。

儘管如今黃仁勳也獲得輝達員工、矽谷盟友、投資人支持，但他面臨的處境與奧特曼截然不同。奧特曼事件核心在於公司治理與董事會決策，但黃仁勳除了婚外情爭議，還牽涉與遭美國懷疑涉及中國情報活動的黃樂往來，讓事件進一步延伸至晶片出口管制與國家安全。這些複雜因素，也讓他的復職之路增添更多變數。

（本文出自2026.11.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）