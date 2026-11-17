美國司法部和商務部工業與安全局（BIS）發布聯合聲明表示，正聯手調查Megaspeed，若發現任何犯罪行為，將依法嚴厲追究。

這項聲明概述了商務部在2024年和2025年對Megaspeed採取的行動，「在透過主動監控潛在的敏感半導體轉移，發現可疑活動後，商務部2024年為潛在的違反出口管制情事，啟動針對Megaspeed的調查」。

聲明也指出，輝達（NVIDIA）於2025年6月將Megaspeed列入「禁止銷售」名單。

接著，由司法部主導對Megaspeed展開刑事調查。聲明指出，「我們通常不評論正在進行的調查，但提供事實，並澄清公開報導所流傳的不精確資訊，符合公眾利益」。

此前，輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳被爆出與Megaspeed前主管黃樂有婚外情關係，且黃樂遭美國情報單位懷疑被中國大陸情治單位吸收，並有媒體報導指稱，Megaspeed販售輝達遭管制的先進晶片給中國大陸人工智慧（AI）巨擘，但商務部始終未把Megaspeed納入貿易黑名單，引發外界關注商務部長盧特尼克的角色。