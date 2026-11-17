華爾街日報獨家報導，輝達創辦人黃仁勳12日辭職，知情人士16日表示，董事會目前並未考慮讓他回任。但一名資深員工已致函公司高層及董事會，警告若不讓黃仁勳重返執行長職位，公司恐將流失「無可取代的人才」。

黃仁勳向來以重視扁平化組織架構，以及與高階主管和員工建立個人關係聞名。他下台後，輝達內部及整個矽谷掀起抗議聲浪，也引發這家全球AI熱潮核心企業可能出現人才流失潮的擔憂。這封信由輝達開發者技術總監卡里爾（Nader Khalil）撰寫，收件人包括黃仁勳約60名直屬主管及董事會10名成員，反映公司內部要求黃仁勳回任的聲浪進一步升高。

據看過信件的人士透露，卡里爾寫道：「黃仁勳在全球建立的人脈關係是公司的戰略優勢，我相信他的領導能力對維持美國在人工智慧（AI）領域的主導地位至關重要。」記者未能聯繫上卡里爾置評。

卡里爾認為，黃仁勳具備領導輝達的獨特能力，董事會調查他與一名疑似中國大陸線民的新加坡資料中心企業高階主管之間的關係時，不應過早對他下定論。卡里爾並警告，許多員工都很重視為黃仁勳工作，「輝達無可取代的人才如今正考慮離職」。

包括億萬富翁馬斯克、Uber共同創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）、創業加速器Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）等科技業執行長及投資人，都簽署要求黃仁勳回任的公開信，連署人數已超過18萬8000人。儘管部分名列其中的人士表示並未簽署，但確認簽署的輝達員工也認同卡里爾的看法，認為沒有其他執行長能複製黃仁勳的成功，或重現他建立的企業文化。

知情人士透露，部分員工已討論在未來幾天內，於輝達加州聖塔克拉拉園區舉行示威，表達對黃仁勳的支持。