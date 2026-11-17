美國總統川普16日搭乘空軍一號專機展開亞洲之行，隨行官員包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特與商務部長盧特尼克。但川普的高層顧問團隊過去一周卻因對中政策激烈內鬥，並互相指責對方應為輝達（Nvidia）醜聞造成的政治衝擊負責。

華爾街日報16日報導，川普政府內閣官員數月來一直在幕後就對中政策發生衝突，包括輝達晶片的出口管制應有多嚴格。貝森特最近幾天指責盧特尼克，未對涉嫌將輝達先進晶片轉運至中國大陸的新加坡公司Megaspeed採取行動。

川普離開白宮時談到政府內部兩派立場，他說：「一派想與中國友好，另一派則想與中國大吵一架。」又說：「我認為你不會想在抵達中國前夕侮辱中國。」川普也似乎為盧特尼克辯護，暗示延後實施限制措施可能有助於避免與中國發生衝突。他說：「我理解雙方的立場，我會作出決定。」

輝達事件的最新爆料，讓魯比歐等對中鷹派官員更有理由趁川普出訪前推動強硬政策，白宮則試圖淡化這場風波對川普與中國大陸國家主席習近平會面的影響。對於他與黃仁勳的關係可能危及美國國安的疑慮，川普也不以為然，認為這類活動是美中競爭的一部分。

川普說：「國家安全並未受到威脅。中國會跟我們玩把戲，我們也會跟中國玩把戲。」一名美國資深官員表示，預計川普不會提及黃仁勳的婚外情對象、Megaspeed前高階主管黃樂。美方懷疑她與中國情報機構有關聯。

參與美方高層討論的官員透露，這些衝突反映出川普政府內部的根本分歧：川普追求與北京達成經濟協議、維持友好關係，但部分美國資深官員認為，這可能造成延續數十年的國安漏洞。雙方的爭論在於，這些經濟與外交利益是否值得付出如此代價。

不過，川普一直希望在2027年1月美中貿易休戰協議到期前，再與習近平達成經濟協議，也一心想促成史無前例的美中俄三方峰會，討論削減核武和伊朗戰爭。目前幾乎沒有跡象顯示，川普此次訪中會採取政府部分官員主張的強硬路線。他決心維持與習近平的關係，與第一任期有時採取的對抗路線，以及第二任期初期宣布大規模關稅時的作風形成對比，也凸顯他追求經濟協議的目標，與部分核心官員的政策主張存在落差。

川普5月與習近平會面後，曾形容尚待敲定的140億美元對台軍售案，是與中國談判時「非常好的籌碼」。魯比歐隨後堅稱，對台軍售不在談判範圍內，但軍售案至今仍懸而未決。根據中方公布的9月華府川習會紀要，習近平敦促川普採取「反對台灣獨立的正確立場」。

中國掌握關鍵礦產，使北京在貿易談判中握有相當大的籌碼。一名美國資深官員透露，稀土及其衍生產品的運送速度至今仍比美方希望的慢，川普預計與習近平會面時提出這個問題。一名川普政府資深官員表示，美國政府一度接獲警告，如果無法取得更多中國稀土磁鐵，美國所有汽車工廠將在2至3個月內停工。

共和黨在期中選舉慘敗，也引發外界擔憂，習近平是否會趁川普政治實力削弱、急於取得外交勝利之際加以利用。亞洲集團（Asia Group）中國區董事總經理林漢昇（Han Shen Lin）表示：「共和黨受挫削弱川普的談判籌碼，也限制了他的操作空間。」