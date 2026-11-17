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籲讓黃仁勳回鍋！輝達主管傳致函董事會警告人才出走 員工醞釀聲援
華爾街日報（WSJ）報導，輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳離開輝達後，輝達的開發者技術主管卡里爾（Nader Khalil）已致函該公司高階主管與董事會，主張若不讓黃仁勳回鍋，可能流失「無可取代的人才」。
報導指出，卡里爾已致函黃仁勳昔日約60名直屬部屬、及十名董事，表示許多員工都珍視為黃仁勳工作的機會，並警告「輝達無可取代的人才都正考慮離開」。
他主張，黃仁勳具備領導輝達的獨一無二資格，在董事會調查他與疑似為中國大陸情治人員的Megaspeed前主管黃樂之間關係期間，黃仁勳也應該獲得信任。
報導也指出，一些員工已討論未來幾天在輝達園區舉行示威活動，表達對黃仁勳的支持。
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