華爾街日報（WSJ）報導，輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳離開輝達後，輝達的開發者技術主管卡里爾（Nader Khalil）已致函該公司高階主管與董事會，主張若不讓黃仁勳回鍋，可能流失「無可取代的人才」。

報導指出，卡里爾已致函黃仁勳昔日約60名直屬部屬、及十名董事，表示許多員工都珍視為黃仁勳工作的機會，並警告「輝達無可取代的人才都正考慮離開」。

他主張，黃仁勳具備領導輝達的獨一無二資格，在董事會調查他與疑似為中國大陸情治人員的Megaspeed前主管黃樂之間關係期間，黃仁勳也應該獲得信任。

報導也指出，一些員工已討論未來幾天在輝達園區舉行示威活動，表達對黃仁勳的支持。