黃仁勳因私人關係牽出國安及出口管制疑慮，辭去輝達（NVIDIA）執行長和董事職務，也使這家AI晶片龍頭以創辦人為核心、家族成員位居要職的治理方式受到檢視。

華爾街日報報導，輝達雖已擴張至約4萬名員工，仍採扁平組織，約60個主管直接向黃仁勳報告。他深入參與工程和營運決策，企業文化也長年圍繞他運轉。

黃仁勳的女兒黃敏珊、兒子黃勝斌及女婿卡普雷茲都在輝達任職。知情人士說，黃敏珊實際上近似父親的幕僚長，參與安排全球活動及演說；黃勝斌任職機器人部門。卡普雷茲2024年加入，今年1月升任副總裁，負責雲端業者關係及向客戶提供財務保證。

部分前主管指出，黃敏珊和卡普雷茲迅速升遷，引發內部議論。兩人能直接接觸黃仁勳，往往較早得知重大決策，也會轉達他的要求。有同事坦言，黃敏珊有時作風也很強硬，但認為她是為了完成公司的使命，這種作風也是扁平組織的產物。同事表示，輝達步調極快，完成眼前工作比其他考量更重要，而她的做法確實能推動工作。也有人說，她像個要求嚴格的主廚或教練。

黃敏珊和卡普雷茲去年曾陪同黃仁勳出席台北一場飯局，黃樂也在場。華爾街日報另報導，黃樂透過Megaspeed建立取得輝達先進晶片的管道，部分晶片後來流入大陸。不過，公開資料不足以證明北京指示採購，或晶片最終用於她丈夫康偉相關企業的資料中心。