輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因私人關係及中國間諜疑雲辭去執行長職務，能否重返公司掌舵引發關注。不過，旅美政治學者翁履中17日分析，這場風波恐怕不只是企業領導危機，更可能是美國共和黨2028年總統接班競爭的提前測試。他認為，國務卿魯比歐代表的國家安全派正展現影響力，黃仁勳的去留，也可能成為觀察「後川普時代」共和黨權力變化的重要指標。

翁履中在臉書粉專「Dennis全球政治筆記」指出，黃仁勳最大的政治風險，是過去在華府的關係過度集中於川普身上。他透露，自己早已觀察到共和黨內部有人對黃仁勳相當不滿，如今風波延燒，也凸顯與現任總統關係良好，不代表就能忽略黨內其他權力中心。

翁履中分析，黃仁勳與川普在對中科技政策上具有一定共識，兩人都不傾向讓美中全面脫鉤。黃仁勳希望讓中國持續使用美國AI技術，維持市場依賴；川普則重視交易利益與談判空間。相較之下，魯比歐代表的國安派主張限制中國取得先進晶片，透過技術管制維持美國優勢。

在翁履中看來，這不只是兩種政策路線的競爭，更涉及未來由誰主導美國科技戰略。他推論，若魯比歐有意布局2028年總統大選，就必須建立自己的政策權威，並爭取矽谷企業領袖、投資人及潛在募款網絡的信任。因此，黃仁勳事件可能成為一場政治測試。魯比歐無須直接挑戰川普，就能透過國安議題，觀察川普是否願意調整對中晶片政策。不過，翁履中強調，這只是政治權力運作的推論，不能證明魯比歐策劃整起風波。

至於未來發展，翁履中提出兩種政治發展。若黃仁勳成功回歸輝達，並開始積極配合晶片出口管制、與魯比歐建立合作關係，代表國安派有機會將原本親近川普的科技領袖納入政策合作網絡，其政治價值甚至可能超過讓黃仁勳離職。反之，若黃仁勳無法回任，新執行長又與國安派建立更密切關係，也可能顯示華府對中強硬派的影響力已深入AI產業。不過，政策合作不等於政治效忠，更不代表企業資金必然轉向支持魯比歐。

翁履中指出，黃仁勳回歸已面臨阻力。《金融時報》報導，輝達董事會目前並未考慮讓他回任；美國財政部長貝森特也主張從外部尋找新執行長，並檢討企業治理及出口合規問題。

翁履中提醒，不論黃仁勳最終去留如何，美國對中晶片管制都可能進一步收緊。對台灣而言，美國科技政策不能只看川普態度，未來國會與國安體系的政策方向，也可能影響台灣企業的供應鏈、出口合規及投資布局。他強調，真正值得觀察的不是黃仁勳能否回歸，而是誰能在風波過後取得美國AI產業的政治信任，進而在後川普時代的共和黨權力競爭中累積籌碼。

華爾街日報報導，有知情人士向華爾街日報透露，輝達董事會目前並未考慮讓黃仁勳回任。但一名資深員工已致函公司高層及董事會，警告若不讓黃仁勳重返執行長職位，公司恐將流失「無可取代的人才」。