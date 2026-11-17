在前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳動向未定及美國政府提高先進晶片輸出限制衝擊下，輝達股價今天持續走低。輝達將在明天公布第3季業績，分析師預期表現仍然強勁，但眼前的難題是如何在創辦人離開後繼續交出亮眼表現。

黃仁勳去職後，矽谷科技界週末出現希望他復職的聲浪，川普政府高層對事件看法不一，輝達股價16日開盤後一度上漲2%。

美國媒體16日引述知情人士說法報導，輝達董事會未討論黃仁勳復職安排。商務部宣布提高先進晶片對特定國家輸出許可，以防止中國企業透過境外資料中心訓練AI模型。

輝達股價受消息影響再度下探，收盤跌4.12%，以156.14美元作收。

受黃仁勳事件影響，及投資人對AI類股信心降低，美國期中選舉後晶片輸出政策恐緊縮等因素衝擊，輝達股價較10月高點下跌約3成。

輝達將在17日公布，首度沒有黃仁勳擔綱舉行說明會的第3季財報，由於第3季最後一日為10月25日，未包含黃仁勳去職及中國間諜可能涉入的影響，市場預期營收較去年同期大幅成長超過9成。

金融服務公司Freedom Capital Markets首席策略師伍茲（Jay Woods）在財經頻道CNBC指出，強勁業績表現無法解決黃仁勳離職後的問題，這間由同一位執行長掌舵33年的公司，現在必須展示沒了創辦人，營運依然能交出成績。

商務部新規指新加坡、泰國、馬來西亞、印尼等國企業，取得美國先進晶片須申請出口許可，消息影響科技股。那斯達克與費城半導體指數，16日分別下跌2.49%及5.28%。

晶片類股全面走低，英特爾（Intel）跌7.02%、超微（AMD）跌5.58%、博通（Broadcom）跌3.92%、台積電ADR跌6.33%。

美光（Micron）跌7.62%、SK海力士（SK Hynix）ADR跌7.29%。