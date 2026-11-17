輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳因與一名被美國官員認定為中國大陸情報人員的女性黃樂發生婚外情，上周辭去執行長職務。美國總統川普16日啟程訪問亞洲前，在白宮外表示，他對黃仁勳重返輝達持開放態度，並淡化這起風波引發的國家安全疑慮。

CNBC與紐約時報報導，被問及是否希望黃仁勳恢復擔任輝達執行長時，川普說：「我不介意，我不介意他回去。」他還表示：「我認為他學到了很大的一課。」

黃樂曾任職於總部位於新加坡的科技公司Megaspeed，美國官員懷疑該公司曾將輝達先進晶片轉運至中國。川普被問及國家安全疑慮時表示：「國家安全並未受到威脅，而且我們的國家如今比以往任何時候都更加強大。」

川普也質疑黃樂是否真的是間諜。他說：「我不知道她是不是間諜。通常只要有來自中國的漂亮女性入境，他們就說她是間諜。我完全不知道她是不是間諜。」

紐約時報先前報導，川普至少2次收到有關黃仁勳與黃樂關係的警告，美國情報機構認定黃樂已被中國國家安全部吸收。當記者指出，國務卿魯比歐曾警告川普，情報官員認為黃樂是間諜時，川普反問：「誰告訴我的？」記者回答「魯比歐國務卿」，川普隨即說：「我沒聽說過，我沒聽說過。」

此外，商務部長盧特尼克因處理輝達先進晶片出口管制的做法引發質疑，但川普表示不打算撤換他，並解釋：「我認為你不會想在抵達中國前夕冒犯中國。」

Axios上周報導，盧特尼克「一再阻撓」美國政府打擊涉嫌將輝達先進AI晶片轉運至中國的企業，相關爭議甚至引發白宮戰情室內的對峙。財政部長貝森特13日接受CNBC訪問時，似乎對盧特尼克未將黃樂前東家Megaspeed列入商務部實體清單感到不滿。貝森特表示，財政部、國防部、國務院及美國貿易代表署「數月來都支持將Megaspeed列入實體清單」。

川普承認，盧特尼克可能延後將Megaspeed列入清單，但認為這項做法有外交上的必要。他解釋：「他這麼做是因為，如果不延後，如果沒有採取一些措施，就可能與中國發生嚴重衝突。」川普還說：「我們目前與中國的關係非常好，我理解雙方的立場，我會做出決定。但我非常了解雙方的立場。」

川普先前曾表示，本周與中國大陸國家主席習近平會面時，不打算提及黃仁勳事件，但如今改口。根據採訪畫面，記者問他，為何不打算就針對黃仁勳及輝達的間諜活動當面質問習近平，川普回答：「我可能會。」