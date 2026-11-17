美國總統川普周一表示，不反對黃仁勳回任輝達（NVIDIA）執行長，呼應部分投資人、員工和科技業領袖的訴求。不過，輝達董事會據傳目前不考慮讓黃仁勳回鍋，仍按原定計畫尋找接班人，並調查他的婚外情是否涉及國安風險。

川普在白宮告訴記者，很多人希望黃仁勳回任，「我當然不反對」。他也淡化相關國安疑慮，表示尚未有人證明和黃仁勳交往的黃樂是間諜，並認為此事未危及美國國家安全。

黃仁勳上周四辭職後，輝達任命財務長柯蕾絲暫代執行長，並尋找接班人。輝達表示，尚未接觸任何人選；金融時報則報導，董事會曾接洽安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。

美國官員懷疑，曾任新加坡Megaspeed International主管的黃樂可能替大陸情治單位工作。輝達董事會、美國政府機關和國會委員會已展開調查，聯邦執法單位也在追查可能涉及Megaspeed的間諜和晶片走私案件。

輝達表示，目前沒有理由相信輝達或政府的敏感資訊外洩，但調查仍在初期。Megaspeed否認不法行為，北京也否認相關指控，稱這些說法是抹黑。

川普的態度和財政部長貝森特不同。貝森特主張，輝達應從外部尋找接班人，並大幅改組領導層，認為輝達內部有不守規矩的風氣。

美國商務部周一也公布新規，加強管制輝達等美國業者的晶片輸往馬來西亞、泰國、印尼、新加坡和巴西，防止大陸客戶透過當地資料中心遠端使用先進晶片。

Altimeter資本管理公司、Atreides管理公司等投資機構則呼籲董事會審慎處理接班問題，並考慮讓黃仁勳回任。馬斯克、Uber共同創辦人卡蘭尼克等科技業人士也表態支持。

輝達股價周一收跌4.1%，川普發表對黃仁勳看法後一度翻紅。