AI晶片大廠輝達共同創辦人黃仁勳爆出多起婚外情且據傳其中一個對象疑似中國間諜後，已辭去執行長等職務。近來多位科技界名人連署支持他回鍋，但有美媒今天引述知情人士報導，輝達董事會目前未考慮讓黃仁勳回任執行長。

美國財經媒體CNBC報導，一名消息人士表示，輝達（NVIDIA）董事會目前聚焦針對黃仁勳的調查，未就他回歸進行討論。

黃仁勳因捲入多起婚外情指控，上週辭去執行長等職務，他其中一名婚外情對象是涉嫌擔任中國間諜的黃樂（Alice Huang）。

黃樂曾是輝達客戶Megaspeed主管，總部位於新加坡的Megaspeed因涉嫌將取得的部分輝達受管制人工智慧（AI）晶片轉運至中國，正接受美國司法部調查。

CNBC指出，輝達已聘請沃奇爾．立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）主導調查黃仁勳行為，以及他的行為是否危害國家安全或洩露公司機密。

英國「金融時報」（Financial Times）昨天報導，黃仁勳已和盟友討論回鍋的可能性。

不過，持有輝達股份的科技投資公司AltimeterCapital創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）今天告訴CNBC，黃仁勳並未和他討論過回歸一事。

黃仁勳的發言人昨天拒絕針對相關揣測發表評論。

許多科技業人士都呼籲讓黃仁勳回鍋擔任輝達執行長，一份呼籲讓他回歸的公開信截至目前已有超過18萬人簽署。

據報導，連署者包括太空探索科技公司（SpaceX）及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）及遊戲開發商Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）等人。

美國總統川普（Donald Trump）今天也向媒體表示，他不介意黃仁勳回任輝達執行長。

黃仁勳去職後，由輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）暫代執行長一職。輝達董事會13日表示，正在遴選獵才公司，協助尋找新任執行長人選。