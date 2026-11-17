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Megaspeed案 新加坡允與美國續討論
美國晶片巨擘輝達陷風波，新加坡雲端運算公司Megaspeed位居醜聞核心，據報Megaspeed印尼子公司今年亦曾遭警方搜索，新加坡與美國已同意持續討論Megaspeed相關問題。
輝達前執行長黃仁勳與Megaspeed前高階主管黃樂有婚外情，而美國懷疑黃樂是大陸間諜。新加坡海峽時報報導，星國數位發展部長楊莉明上周在華府會晤美國副國務卿藍道，曾討論Megaspeed一事。
紐約時報去年曾披露，美國正在調查Megaspeed是否協助大陸客戶取得受華府出口管制的輝達晶片。中方否認這項指控，目前也未發現Megaspeed違反規定。
黃樂曾擔任Megaspeed執行長、董事長，也是公司主要控制人之一。而新加坡警方認為，目前證據不足以認定黃樂涉及伺服器採購不實申報，但她故意提供不正確資訊來淡化自己在公司的角色，警方為此予以警告。
新加坡內政部說，黃樂已被禁止入境，對Megaspeed及另外六人的調查還在進行當中。
Megaspeed則表示，黃樂已於去年八月離職，且公司從事的是「正當合法業務」。
海峽時報十六日另報導，印尼當局曾突襲Megaspeed在當地的一家子公司，這是應美國聯邦調查局要求展開調查。
報導引述不具名印尼政府消息人士指出，印尼警方在現場發現尚未拆封的伺服器機架，但未發現繪圖處理器。
印尼警方未立即回應路透社的置評請求。
美國財政部長貝森特十三日說，財政部、國防部、國務院與美國貿易代表署幾個月來一直主張將Megaspeed列入貿易黑名單，但負責管理這份名單的商務部不贊成。
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