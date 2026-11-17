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美祭新規 限制遠端存取算力

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導

美國商務部十六日發布規定，要限制中國大陸藉由境外的資料中心，來存取美國的先進ＡＩ晶片，反映輝達疑似涉入中國間諜案後，美方加強審查半導體出口。

新規定意在填補漏洞，許多華府人士認為，遠端存取讓中國得以避開商務部的先進晶片購買禁令。中方租用東南亞國家的資料中心算力，以便持續使用先進晶片，這是川普政府內部近來的爭議焦點。

海外資料中心若供給大量算力給總部位於高風險國家企業，新規定將加以限制。高風險國家包括中國大陸、俄羅斯、伊朗。資料中心也須對這些客戶盡職調查。

商務部在聲明稿中表示，這會削弱高風險國家公司的能力，使其難以使用美國晶片來訓練先進ＡＩ模型，「這個規定要確保無法以涉及第三國資料中心的遠端算力協定，來規避存取美國敏感科技的現行限制。」

新規定並將要求須有許可，才能把先進ＡＩ晶片轉口到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國，理由是這些國家的走私風險較高。

黃仁勳婚外情對象黃樂，在新加坡創立的資料中心公司Megaspeed，疑似涉及走私晶片至中國大陸，讓遠端存取規定成了重點。

儘管這項新規看來相當嚴格，但分析人士指出，實際執法仍由商務部負責，該部門將如何落實規定，目前仍有待觀察。

川普政府內部及美國國會愈來愈多人認為，大陸透過這些資料中心取得晶片，已削弱美國出口管制的效果，並助長大陸人工智慧產業發展。部分人士擔心，這不僅可能讓北京取得經濟優勢，也可能進一步強化其軍事能力。

這次的新規是否會引發大陸反制，有待觀察。川普將前往亞洲，並於十八日抵達大陸深圳參加亞太經合會領袖會議，預計會談議題包括伊朗戰爭、核武擴散防制及貿易。

一名美國政府高階官員上周在電話簡報會中表示，政府一直在討論可能針對遠端存取採取的措施，並不預期中方會因此採取反制行動。這名官員因電話簡報會的保密約定而要求匿名。

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