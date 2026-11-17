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督促改組 美財長：輝達須向外找新執行長

聯合報／ 編譯廖玉玲盧思綸／綜合報導
美國財長貝森特（前排左一）說，輝達執行長人選必須從外部找。圖為他和輝達共同創辦人黃仁勳（後排右一）五月隨美國總統川普訪問中國大陸。路透
美國財長貝森特（前排左一）說，輝達執行長人選必須從外部找。圖為他和輝達共同創辦人黃仁勳（後排右一）五月隨美國總統川普訪問中國大陸。路透

美國財長貝森特十五日接受福斯新聞頻道節目「周日早晨談未來」訪問時說，輝達董事會需從外部尋找新執行長；輝達董事會及外聘法律顧問也必須在未來十天內，答覆該公司是否遵守出口管制規定的企業文化相關問題。

貝森特還說，輝達高層需大刀闊斧的改組與變革，「我們會看看輝達是否故意忽視示警訊號；至於（新加坡資料中心業者Megaspeed中國大陸籍前高階主管）黃樂是不是間諜，對我來說並不重要」。

貝森特表示，「我想反覆探討一下輝達的企業文化，他們是否為了提升營收和利潤，強行推動這些看似非法的銷售？我認為，輝達董事會及外部法律顧問十天內應提出說明」。

該節目主持人是川普第一任的白宮國家經濟會議主席庫德洛。他問到，為何據稱由共諜營運的Magaspeed未被列入美國商務部實體清單？他認為，一旦Megaspeed被列入清單，那輝達就無法出售晶片給Megaspeed。

庫德洛還問到，美國財政部、貿易代表署、國務院和五角大廈曾主張Megaspeed列入該清單，總統川普也曾發布行政命令，但不知為何該公司還是沒被列入。庫德洛質疑，商務部究竟怎麼回事？

貝森特答道，其他許多單位都在推動此事，決定權則在商務部手中；商務部內部如何運作，就留給該部說明吧，「我認為更重要的一點是，要審查輝達是否曾有一個繞過美國出口管制的文化。輝達是否牽涉其中？是哪個層級與環節的問題？」

貝森特說，在出口管制上失誤，是企業基層出問題、中層出問題或高層出問題？又有誰知情？畢竟，新加坡空殼公司情況顯而易見，且這些公司正被調查。輝達是否利用它們作為變通的方法向大陸出售晶片？「我想，我們終究會看到答案」。

貝森特提到，在對中直接銷售額下降與新加坡開票金額激增後，輝達不再於財務文件單獨列出新加坡的收入；這些晶片實際上僅百分之一留在新加坡。他表明，若有銀行出現類似的「合規疏漏」，聯邦監管機構早就迫使其高層離職。

華爾街日報十五日報導指出，貝森特上述說法旨在和盧特尼克領導的商務部所做決定撇清關係。

輝達預定十七日發布季度財報。

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