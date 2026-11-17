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重掌輝達 川普不反對黃仁勳復職

聯合報／ 編譯茅毅羅方妤／綜合報導
美國總統川普（右）十六日在白宮南草坪向記者表示，他不反對黃仁勳（左）重新擔任輝達執行長。圖為十月在白宮頒發美國「國家科學獎章」給黃仁勳。路透
美國總統川普（右）十六日在白宮南草坪向記者表示，他不反對黃仁勳（左）重新擔任輝達執行長。圖為十月在白宮頒發美國「國家科學獎章」給黃仁勳。路透

黃仁勳十二日辭去輝達總裁、執行長及董事，川普十六日表示不反對黃仁勳回任。英國金融時報十五日引述幾位知情人士報導，黃仁勳在矽谷的盟友施壓輝達董事會讓他復職。對此，輝達和黃仁勳的發言人均尚未置評。

美國總統川普十六日在白宮南草坪向記者表示，他不反對黃仁勳重新擔任輝達執行長。川普說：「我不介意，完全不介意！我認為讓黃仁勳復職是可以的。我想他已經學到很大的教訓，或許其中某個教訓比其他教訓更加重要。但我絕對不反對看到他重新回到這個位置。」

金融時報說，黃仁勳已和密友討論回歸的可能性，正值輝達董事會就外傳他與黃樂有婚外情進行獨立調查。黃樂是疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed中國大陸籍前高階主管。

一位黃仁勳的盟友說，他們正組建由矽谷主管組成的「戰情室」，旨在為了讓他回歸進行遊說，也將嘗試獲得來自白宮的支持。

這些黃仁勳的盟友表示，不只前沿實驗室，科技業的「每個要角」都喜愛他。這些盟友還表示，他們的相關努力，得到黃仁勳的支持。

上周末，讓黃仁勳回任執行長的公共運動聲勢已愈來愈浩大。特斯拉兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克及Epic Games執行長史威尼等（矽谷）主管，支持一封要求輝達董事會讓他復職的公開信。

不只部分矽谷主管，一些輝達員工仍對他死心塌地。他下台後幾天，幾名員工就已公開呼籲他回歸，並已簽署上述公開信。

不過，讓黃仁勳回任執行長的努力，很可能受到華府若干主要的決策者反對。美國財長貝森特十五日在福斯新聞頻道「周日早晨談未來」節目表明，黃仁勳離職後，輝達高層需大刀闊斧的改組與變革。

黃仁勳不像其他公司的創辦人兼執行長擁有控股權，因此無法推翻董事會做出的任何決定。

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金融時報：黃仁勳考慮回鍋 矽谷盟友施壓輝達董事會要求讓他復職

川普：不反對黃仁勳回任輝達執行長

FT：黃仁勳考慮回歸輝達執行長 矽谷大咖組「戰情室」幫忙遊說

黃仁勳傳考慮回鍋輝達！馬斯克領矽谷大咖力挺 白宮態度成關鍵

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