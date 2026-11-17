矽谷大咖組「戰情室」 要力拱AI教父回鍋

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達創辦人黃仁勳離開輝達後，矽谷持續施壓輝達董事會讓黃仁勳回鍋，如今，有「AI教父」之稱的黃仁勳，正考慮「復出」擔任輝達舵手。

多名知情人士指出，即便輝達董事會還在針對黃仁勳的行為進行獨立調查，黃仁勳已與親信討論回鍋的可能性。

黃仁勳的其中一名盟友透露，正在組建由矽谷主管組成的「戰情室」，遊說輝達讓黃仁勳回歸，並試圖爭取白宮的支持，「除了前沿AI實驗室之外，科技圈重量級人物都喜歡仁勳」，且這些行動都擁有黃仁勳的支持。輝達發言人與黃仁勳發言人都拒絕置評。

不過，讓黃仁勳復職的行動，可能遭到華府關鍵政策官員的反彈。黃仁勳的盟友也不確定要如何恢復黃仁勳聲譽。一名參與推動他復職的人士坦承，「和下屬有染，是可以被開除的違規行為」。相較其他創辦人兼執行長，黃仁勳沒有輝達控股權，因此無法推翻董事會的任何決策。