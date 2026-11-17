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川普政府要黃仁勳別回來了？美財長：輝達須從外部找CEO

經濟日報／ 編譯廖玉玲、科技組／綜合報導
美國財長貝森特。（歐新社）
美國財長貝森特。（歐新社）

美國財長貝森特15日接受福斯新聞頻道節目「周日早晨談未來」訪問時表示，輝達董事會須從外部尋找新執行長；輝達董事會及外聘法律顧問也須在未來十天內，答覆該公司是否遵守出口管制規定的企業文化相關問題。

輝達創辦人黃仁勳辭去公司所有職務後，全球出現眾多「希望黃仁勳回鍋」的聲音，並發起網路連署支持黃仁勳回任。貝森特以美國高級官員身分表態，引發外界揣測「這是不是川普政府的意思？要黃仁勳別回來了。」

貝森特受訪提到，輝達高層需大刀闊斧的改組與變革，「我們會看看輝達是否故意忽視示警訊號；至於（新加坡資料中心業者Megaspeed中國大陸籍前高階主管）黃樂是不是間諜，對我來說並不重要」。

貝森特表示，「我想反覆探討一下輝達的企業文化，他們是否為了提升營收和利潤，強行推動這些看似非法的銷售？我認為，輝達董事會及外部法律顧問十天內應提出說明」。

該節目主持人是川普第一任的白宮國家經濟會議主席庫德洛。他問到，為何據稱由共諜營運的Megaspeed未被列入美國商務部實體清單？他認為，一旦Megaspeed被列入該清單，那輝達就無法出售晶片給Megaspeed。

庫德洛還問到，美國財政部、貿易代表署、國務院和五角大廈均曾主張將Megaspeed列入該清單，川普也曾發布行政命令，但不知為何該公司還是沒被列入。庫德洛質疑，商務部究竟怎麼回事？

貝森特答道，其他許多單位都在推動此事，決定權則在商務部手中；商務部內部如何運作，就留給該部說明吧，「我認為更重要的一點是，要審查輝達是否曾有一個繞過美國出口管制的文化。輝達是否牽涉其中？是哪個層級與環節的問題？」

貝森特還說，在出口管制上的失誤，是企業基層出問題、中層出問題或高層出問題？又有誰知情？畢竟，新加坡空殼公司的情況顯而易見，且這些公司當時正被調查。輝達是否利用它們作為變通的方法向大陸出售晶片？「我想，我們終究會看到答案」。

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