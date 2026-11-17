川普擬組「AI國家隊」 輝達仍入列

華爾街日報引述知情人士報導，川普政府計畫將輝達列入由廿多家企業組成的美國「ＡＩ國家隊」，最快一周內公布名單。入選企業的晶片等技術出口許可可獲加速審理，也有機會取得聯邦融資。華府希望把美國晶片、ＡＩ模型及相關產品整套銷往海外，爭取外國政府和企業採用，與中國大陸業者競爭。

知情人士說，除了輝達以外，亞馬遜、微軟、OpenAI與Anthropic也預定入選。美商務部約一年前公布這項計畫，至今尚未公布名單。據商務部網站，入選企業拓展海外業務時可獲政府支援，外國客戶也能更方便地一次採購美國業者提供的晶片、模型及其他ＡＩ產品。

知情人士說，預計由商務部長盧特尼克公布名單，但時間仍可能延後。盧特尼克預計本周隨川普訪中，商務部同時準備推動新規，限制晶片轉流大陸。

川普政府去年夏天將ＡＩ技術出口列為科技策略支柱之一，希望藉由擴大海外銷售，維持美國對中國的領先優勢。美中先前已在５Ｇ領域爭奪全球市場，華為等中國企業積極打進歐洲、拉丁美洲等地，如今競爭延伸至ＡＩ。