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逾17萬人連署 籲恢復黃仁勳輝達執行長職務

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

一份呼籲恢復黃仁勳（Jensen Huang）輝達（Nvidia）執行長職務的公開信，已獲得多位矽谷知名人士連署支持。且根據刊載公開信的網站，截至目前已有超過17萬7000人簽署。

路透社報導，從這個名為Stand With Jensen的網站可以看到，連署者包括太空探索科技公司（SpaceX）及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、Replit執行長馬沙德（Amjad Masad），以及遊戲開發商EpicGames執行長史威尼（Tim Sweeney）。

該網站上的中文版公開信寫道：「我們是NVIDIA的現任與前任員工、合作夥伴、股東及支持者。我們懷著對Jensen Huang的感激之情，向董事會提出明確要求：請在進行獨立調查以釐清事實的同時，讓Jensen回歸；除非且直到貴方能提出令人信服的證據，證明將其免職符合NVIDIA的最大利益。」

黃仁勳之前婚外情曝光，且據傳其中一個對象疑似是中國間諜。他於12日去職，此舉使輝達這家人工智慧（AI）晶片巨擘陷入危機，也在整個產業掀起震撼。

持有輝達股份的Altimeter Capital創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）與Atreides Management負責人貝克（Gavin Baker）13日也發表致輝達董事會公開信，敦促「保留所有選項，包括黃仁勳回歸的可能性」。

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金融時報：黃仁勳考慮回鍋 矽谷盟友施壓輝達董事會要求讓他復職

挺黃仁勳回任輝達CEO 特斯拉執行長馬斯克也加入連署

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