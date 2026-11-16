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川普：不反對黃仁勳回任輝達執行長
美國總統川普16日在白宮南草坪向記者表示，他不反對黃仁勳重新擔任輝達執行長。
川普說：「我不介意，完全不介意！我認為讓黃仁勳復職是可以的。我想他已經學到很大的教訓，或許其中某個教訓比其他教訓更加重要。但我絕對不反對看到他重新回到這個位置。」
另一方面，億萬富豪馬斯克也公開支持名為「讓黃仁勳回歸」（Bring Jensen Back）的連署請願活動。馬斯克在X發文說：「有人發起連署，要求黃仁勳回任，我也要簽。」
自黃仁勳與黃樂婚外情醜聞爆發以來，輝達的市值已蒸發約5000億美元（約新台幣16.5兆元），股價也較10月創下的歷史高點下跌超過30%。
影片連結：https://x.com/EricLDaugh/status/2122336898685206651?s=20
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