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和貝森特先打一架吧！川普：不介意黃仁勳復職 沒人證明黃樂是間諜

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和貝森特先打一架吧！川普：不介意黃仁勳復職 沒人證明黃樂是間諜

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國總統川普表示不介意黃仁勳復職。美聯社
美國總統川普表示不介意黃仁勳復職。美聯社

美國總統川普16日在準備離開白宮前往安德魯聯合基地時，被記者問及是否想看到黃仁勳重掌輝達時說，不介意他復職，認為黃仁勳汲取了深刻的教訓。

川普告訴記者，許多人認為黃仁勳應該回鍋，這確實不是餿主意。

川普說，黃仁勳有家務要處理，而且他想賣晶片，不認為黃仁勳有危及美國國安，「我們國家如今比以前更強大」「中國在跟我們玩把戲，我們也跟他們玩把戲」。

這番話和財長貝森特此前的發言相左。貝森特告訴福斯新聞，輝達董事會必須從外部找新CEO，領導層必須大幅改組，他還放話要求輝達在10天內說明公司是否縱容最先進晶片走私中國。

川普談及黃樂時說，沒人證明了黃樂是間諜。他強調不考慮撤換盧特尼克。

他被提到，可能在中國大陸與北韓領導人金正恩會面，「金正恩可能會來，這取決於習近平」。他也說，可能和習近平討論間諜活動和黃仁勳。

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