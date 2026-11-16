輝達風波牽出Megaspeed公司 新加坡同意與美國持續討論

美國晶片巨擘輝達陷風波，新加坡雲端運算公司Megaspeed位居醜聞核心，據報Megaspeed印尼子公司今年亦曾遭警方搜索，新加坡與美國已同意持續討論Megaspeed相關問題。

Megaspeed之所以受到矚目，起因是有消息指稱，輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳與Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang）有婚外情，而美國當局懷疑黃樂是中國間諜。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）週末報導，數位發展部長楊莉明（Josephine Teo）上週在華府會晤美國副國務卿藍道（Christopher Landau）時，曾討論Megaspeed一事。

新加坡數位發展部未立即回應路透社的置評請求。

去年10月，「紐約時報」（The New York Times）曾披露，美國當局正在調查Megaspeed是否協助中國客戶取得受華府出口管制的輝達電腦晶片。中國否認這項指控，目前也未發現Megaspeed違反規定。

新加坡政府上週表示，黃樂過去曾擔任Megaspeed執行長、董事長，也是公司的主要控制人之一。而警方認為，目前證據不足以認定黃樂涉及伺服器採購不實申報，但她故意提供不正確資訊來淡化自己在公司的角色，警方為此予以警告。

根據新加坡內政部的說法，黃樂已被禁止再次入境，對Megaspeed及另外6人的調查還在進行當中。

Megaspeed昨天則表示，黃樂已於2025年8月離職，且公司從事的是「正當且合法的業務」。

海峽時報今天另報導，印尼當局曾突襲Megaspeed在當地的一家子公司，這是應美國聯邦調查局（FBI）要求展開調查的一環。

報導引述一名不具名印尼政府消息人士指出，印尼警方在現場發現尚未拆封的伺服器機架，但未發現繪圖處理器（GPU）。

印尼警方未立即回應路透社的置評請求。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）13日指出，數個月來，財政部、戰爭部、國務院與美國貿易代表署（USTR）一直贊成將Megaspeed列入貿易黑名單，但負責管理這份名單的商務部不贊成。