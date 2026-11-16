黃仁勳醜聞早有跡象 紐時去年揭黃樂關係企業疑助晶片轉運中國

輝達前執行長黃仁勳的婚外情牽扯美國國安及公司治理問題，而「紐約時報」早於去年就曾報導，新加坡資料中心公司Megaspeed疑助中企規避美國晶片出口管制，以及黃仁勳與其高層黃樂關係密切。

紐約時報（The New York Times）去年9月曾致電輝達（NVIDIA）詢問Megaspeed相關事務。紐時當時已在調查並報導，黃仁勳與曾任Megaspeed高層的中國籍女商人黃樂（Alice Huang）關係密切。

黃仁勳並未否認認識黃樂，但對兩人關係密切的暗示感到不滿。

黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）形同父親的幕僚長，敦促公司公關部門強力反駁，並獲危機公關公司Heller幫助。輝達堅稱黃仁勳與黃樂只是商務關係。

紐時注意到，Megaspeed於一年內購買逾20億美元的輝達技術產品，成為東南亞最大的人工智慧（AI）晶片買家之一。

紐時指出，這是東南亞中間商湧現的典型例子。Megaspeed這類公司合法購買美國晶片，興建AI資料中心，然後向中國企業出租運算能力。然而美國政府懷疑，這些公司正非法將晶片轉運至中國。

輝達來自新加坡的銷售額不斷攀升。到去年夏季，新加坡已占輝達季度總銷售額22%，約100億美元，成為僅次於美國的第2大晶片採購地區。

根據紐時，在刊出相關報導後，輝達改變報告地區銷售數字的方式，按照「客戶總部」而非「帳單地址」報告銷售額，新加坡於是從其財務資訊揭露中消失。輝達先前曾表示，大客戶透過新加坡開帳單，但產品「幾乎總是運往其他地方」。

過去兩年，黃仁勳與黃樂兩度在同業聚會上一起公開露面。一次是去年5月黃仁勳在台北一家餐廳向民眾分送炒麵、接受媒體採訪時，身穿粉紅色連身裙的黃樂跟在他身後，然後兩人一同上車離開現場。

另一次是2024年6月黃樂在台北一間酒吧參加聚會的時候。當時在場的美國軟體公司NetThunder執行長施密特（Parker Schmitt）回憶，黃樂當時打賭能把黃仁勳叫過來，黃仁勳隨後出現，一起喝威士忌。

距今約一年前，美國總統川普（Donald Trump）聽取了美國情報機構監視黃樂的簡報，他們認為她正向中國情報單位傳遞訊息，監視結果顯示她與黃仁勳發展出親密關係。

美國國安官員長期以來一直擔心，黃仁勳對輝達晶片可能落入中國軍方或情報部門的問題過於輕忽。

儘管川普選擇不採取任何行動，這項資訊在美國政府內部引發對黃仁勳判斷力的質疑。此外，黃樂也可能透過黃仁勳了解川普對AI議題的想法。

出於目前仍未知的原因，美國官員沒有告訴黃仁勳這些情報，可能是為了不要驚動黃樂。

在黃仁勳極力遊說下，川普去年12月允許向中國出口輝達性能較低的H200晶片，但要求輝達給予美國政府相關銷售所得的25%。到了今年3月，中國客戶的預購訂單大批湧入。

在華府，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）開始整理關於監視黃樂的最新狀況。這份機密備忘錄概述了她與黃仁勳的密切關係，以及她與中國國家安全部的接觸。這份備忘錄僅分發少數內閣官員。

今年5月川普赴中訪問途中，黃仁勳臨時受邀加入訪問行程。盧比歐得知此事後，在前往阿拉斯加時向川普簡報黃樂與中國情報機構的關係。

在北京，川普表示曾與中國國家主席習近平討論銷售輝達晶片的問題，但這次談話似乎並未說服北京全面開放中企購買H200。

華府一些官員擔心，黃仁勳為打破僵局，將進一步推動美國政府批准銷售其更先進的Blackwell晶片。

今年10月底，紐時再次聯繫輝達，就一篇首次披露黃樂正遭監視的報導尋求置評。

據報黃仁勳告訴身邊的人，這是他首次得知美國政府一直在追蹤他與黃樂的關係。

黃仁勳立即為自己辯護。他告訴彭博（BloombergNews），他與黃樂的互動「完全正常、並不罕見」。

其他媒體紛紛跟進相關報導，輝達則再次求助Heller應對公關危機。

本月6日，紐時報導前述的盧比歐備忘錄，並指美國情報機構認定她正與中國情報單位合作。「金融時報」（Financial Times）同日報導，美國政府認為黃仁勳與黃樂是情人關係。

輝達法務長泰德（Tim Teter）隨即前往黃仁勳位於加州伍塞德（Woodside）的家中。知情人士透露，黃仁勳坦承與黃樂出軌。

輝達董事會隨後發布聲明，表示「對黃仁勳充滿信心」，同時計劃聘請外部律師事務所進行調查。黃仁勳也發信給全體員工，承認對妻子不忠並公開致歉。

紐時表示，他私下向泰德等人保證，他沒有其他出軌行為。

接下來幾天，他收到朋友的鼓勵簡訊和電話，包括川普、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）及金融家芬克（Larry Fink）等人。

然而4天後，紐時聯繫輝達和黃仁勳，詢問他的另一段疑似婚外情，這次的對象是輝達醫療保健副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。

消息傳出後，輝達董事會召開緊急會議。本月12日，輝達宣布黃仁勳已請辭，董事會任命財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長。

紐時指出，另一段疑似婚外情的關係曝光，顯示多年來推崇公司行為準則的黃仁勳似乎一直在違反這些準則，包括其與客戶和員工的關係。

紐時評論：「在企業治理的世界中，執行長最糟糕的行為就是撒謊，尤其是在危機當頭時。這是他們被解僱的原因之一。」