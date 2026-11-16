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輝達人事風暴拖累亞股 台股跌6%日韓股齊挫

中央社／ 香港16日綜合外電報導
亞洲股市今天多半走跌，主因科技股仍難擺脫輝達執行長黃仁勳下台引發的危機。聯合報系資料庫
亞洲股市今天多半走跌，主因科技股仍難擺脫輝達執行長黃仁勳下台引發的危機。聯合報系資料庫

亞洲股市今天多半走跌，主因科技股仍難擺脫輝達執行長黃仁勳下台引發的危機。輝達本週將公布財報，Anthropic也將掛牌上市，人工智慧（AI）相關投資持續成為市場焦點。

法新社報導，黃仁勳是推動AI熱潮的關鍵人物。他被揭露有婚外情，對象包括一名疑似為中國間諜的女子，隨後於12日辭職。

這名63歲企業領袖去職，引發外界對晶片巨擘輝達（Nvidia）前景的疑慮。輝達在這波AI建設熱潮位居核心，而這股熱潮協助推升全球股市至紀錄新高，並促進世界各地經濟成長。

市場原本期待今天股市開盤後會上漲，因為英國「金融時報」（Financial Times）報導，黃仁勳正就重掌兵符進行磋商，還有多位矽谷（Silicon Valley）科技巨頭聲援他回任輝達執行長。

然而，這則報導似乎未對亞洲股市發揮太大提振作用，台北股市大跌6%，晶片巨擘台積電與聯發科股價重挫。

首爾股市也受到SK海力士（SK hynix）與三星（Samsung）股價大跌拖累，終場下挫逾3%。

東京股市跌逾2%，愛德萬測試（Advantest）股價暴跌11.1%，鎧俠（Kioxia）下跌7.7%。

上海、雪梨、新加坡、馬尼拉與雅加達股市均下跌，香港、威靈頓股市則上漲。

另外，中國國家主席習近平、美國總統川普（Donald Trump）及俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）即將在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行首次三方峰會，本週投資人也將密切關注地緣政治發展。

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