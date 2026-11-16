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黃仁勳卸任衝擊輝達AI版圖？ 吳誠文籲與更多理念相近夥伴合作

中央社／ 台北16日電
黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長等職務，外界關注是否對台廠產生影響。法新社
黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長等職務，外界關注是否對台廠產生影響。法新社

黃仁勳辭去輝達NVIDIA）執行長等職務，外界關注是否對台廠產生影響。國科會主委吳誠文今天表示，人工智慧（AI）硬體標準幾乎都是由輝達與台灣供應鏈共同制定，經過這次事件，輝達能否繼續主導AI硬體標準，仍待觀察；台灣應分散風險，與更多理念相近夥伴合作，並發展平價AI產品，保持競爭力

國科會今天召開第24次委員會議，吳誠文於會後記者會表示，美國與中國是全球兩大AI市場，雙方都希望在技術發展上取得主導地位。美國一方面希望從全球市場獲利，另一方面希望透過科技管制延緩對手發展、位居領先，兩種策略有時相互抵觸，使美中科技角力更加複雜。

吳誠文說，目前AI產業發展的標準幾乎是輝達與台灣供應鏈共同訂定，包括AI伺服器等，黃仁勳辭去輝達多項職務後，未來是否重返輝達仍不明朗，經過這次事件，輝達未來能否繼續在AI硬體標準上「一統江湖」，還有待觀察

吳誠文指出，中國也有意訂定自己的標準，並以較低價格的硬體產品及詞元（Token）服務爭取全球市場，未來競爭可能更加明顯，台灣必須審慎因應。

吳誠文說，台灣必須思考如何與美國合作夥伴分散風險，共同推動AI硬體發展標準，並爭取更多理念相近夥伴合作。此外，除了發展高單價產品，也要提供平價產品，才能讓AI產業穩健發展。

吳誠文指出，目前AI市場主要由大型科技公司帶動，但若要長遠發展，不能只滿足科技大廠及高價市場需求，也必須讓各行各業都能負擔得起AI產品，擴大應用範圍，避免AI產業有泡沫化風險。

吳誠文表示，台灣政策朝均衡發展方向推進，除了維持先進製程領先優勢，也要協助半導體產業在成熟製程穩健發展，包括IC製造及設計，並從資料中心運算設備、邊緣運算到終端產品，加速技術普及，推動各行各業AI化。

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