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找不到輝達晶片 傳印尼警方突襲當地Megaspeed辦公室

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
新加坡數據中心公司Megaspeed辦公室位於星國海洋金融中心大樓。法新社
新加坡數據中心公司Megaspeed辦公室位於星國海洋金融中心大樓。法新社

新加坡海峽時報報導，一名不願具名的印尼政府高官透露，印尼警方已搜查新加坡雲端運算公司Megaspeed在印尼的子公司PT Megaspeed International Indonesia辦公室，在現場發現伺服器機架，但未發現任何圖形處理器（GPU）。這些機架似乎從未拆封或使用，顯示晶片並未裝上。

這名印尼高官未被授權對媒體發言，因此不具名。這名官員指出，突襲行動今年稍早執行，是應美國聯邦調查局（FBI）要求所展開調查行動的一部分，旨在追蹤Megaspeed所購買的輝達晶片。行動時間是輝達前執行長黃仁勳爆出與Megaspeed前主管黃樂婚外情之前，是印尼境內已知首起與該案相關的執法行動。

這名官員說，調查人員認為，Megaspeed旗下實體所購買的大部分輝達硬體，極可能是先運往印尼，其中大部分隨後被運往中國大陸，且可能透過私人飛機運送。

海峽時報也詢問印尼國家警察國際關係部門負責人維迪亞莫科，有多少輝達GPU可能經由印尼轉運至大陸，及FBI探員是否在印尼參與調查。維迪亞莫科13日透過WhatsApp簡訊回覆回覆海峽時報，拒絕評論此事。

PT Megaspeed International Indonesia是由星國Megaspeed在印尼註冊的公司，登記地址位於雅加達南部庫寧岡西路（Jalan Kuningan Barat）8號的Cyber 1大樓五樓。然而，海峽時報13日實地查訪該公司辦公室時發現，PT Megaspeed並不在該大樓租戶名單。大樓接待人員說，PT Megaspeed實際上是在印尼中立電信數據中心暨主權人工智慧（AI）基礎設施供應商 PT MettaDC Teknologi Indonesia（MettaDC）的辦公室內運作。

MettaDC一名人員證實Megaspeed使用其辦公室，Megaspeed辦公區域位於該樓層電梯附近，四周圍繞深色玻璃牆。這名人員表示，Megaspeed也在西爪哇省賈巴貝卡工業區租用空間，該設施由超大規模數據中心營運商PT HDC所有。

不過，印尼刑事調查局局長薩夫魯丁未回覆海峽時報關於此案的置評請求。

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