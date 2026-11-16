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黃仁勳捲共諜風波未平！川普組AI國家隊 傳欽點輝達與4巨頭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與輝達創辦人黃仁勳（右）4月出席一場華府活動。路透
美國總統川普（左）與輝達創辦人黃仁勳（右）4月出席一場華府活動。路透

華爾街日報引述知情人士報導，儘管輝達前執行長黃仁勳婚外情與間諜疑雲持續發酵，川普政府仍計畫將輝達列入由20多家企業組成的「AI國家隊」，最快一周內公布名單。入選企業的晶片等技術出口許可可獲加速審理，也有機會取得聯邦融資。華府希望把美國晶片、AI模型及相關產品整套銷往海外，爭取外國政府和企業採用，與中國大陸業者競爭。

知情人士說，除輝達外，亞馬遜、微軟、OpenAI與Anthropic也預定入選。美國商務部約一年前公布這項計畫，至今尚未公布名單。根據商務部網站，入選企業拓展海外業務時可獲政府支援，外國客戶也能更方便地一次採購美國業者提供的晶片、模型及其他AI產品。

知情人士說，預計由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）公布名單，但時間仍可能延後。盧特尼克預計本周隨川普訪中，商務部同時準備推動新規，限制晶片轉流中國。

黃仁勳被爆與一名任職於新加坡資料中心業者、疑似向中國提供情報的女子有婚外情，讓美國是否應收緊晶片出口管制再成焦點。鷹派人士再度呼籲華府把國家安全擺在市占率之前。輝達晶片是最先進AI模型的運算核心，川普也曾多次稱讚黃仁勳打造出一家帶動AI熱潮的美國本土企業。

紐約時報先前報導，盧特尼克負責制定AI晶片出口管制政策，他長年經營的建達金融服務公司則與多家東南亞資料中心業者有商業往來。盧特尼克主張採取較寬鬆的管制，讓中國企業得以租用這些資料中心的算力，引發利益衝突疑慮。

川普政府去年夏天將AI技術出口列為科技策略的支柱之一，希望藉由擴大海外銷售，維持美國對中國的領先優勢。美中先前已在5G領域爭奪全球市場，華為等中國企業積極打進歐洲、拉丁美洲等地，如今競爭延伸至AI。

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紐約時報報導，輝達創辦人黃仁勳接連被爆出多段婚外情，對象包括疑似替中國大陸從事間諜活動女子及直屬下屬，他最終狼狽辭去執行長。學者指出，像黃仁勳這種大咖捲入間諜疑雲，在矽谷幾乎找不到前例。身處凡事講究保密的矽谷，向來給人精明印象的AI晶片巨擘掌舵人，怎會如此缺乏戒心？業界人士分析有兩種可能，一來權勢容易讓人自恃出事也能擺平，而新戀情的悸動則可能讓再自律的人也把持不住。

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華爾街日報引述知情人士報導，儘管輝達前執行長黃仁勳的婚外情與間諜疑雲持續發酵，川普政府仍計畫將輝達列入由20多家企業組成的「AI國家隊」，最快一周內公布名單。入選企業的晶片等技術出口許可可獲加速審理，也有機會取得聯邦融資。華府希望把美國晶片、AI模型及相關產品整套銷往海外，爭取外國政府和企業採用，與中國大陸業者競爭。

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華爾街日報報導，美國總統川普一度考慮拆分輝達，後來卻常在晚間打電話向創辦人黃仁勳請教重大政策，還兩度帶他出訪。短短不到兩年，黃仁勳從鮮少露面的華府局外人，成為能影響美國AI監管與晶片出口的關鍵人物，甚至是川普親信。如今黃仁勳因婚外情風波下台，川普仍公開力挺，究竟川普與黃仁勳如何打下好交情、結成強勢盟友？

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新加坡海峽時報報導，輝達創辦人黃仁勳婚外情風波持續延燒，如今又有一批舊照和影片在社群流傳，拍到他與緋聞對象黃樂早在2023年12月便一同現身新加坡一家義式餐廳。畫面中，黃仁勳一手端著酒杯，一手在起司輪裡拌燉飯。鏡頭一轉，黃樂正笑著舉起手機拍他。

今晨國際頭條一次看／美財長籲輝達外聘新執行長 大停飛川普怪罪前任

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