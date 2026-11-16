矽谷天才黃仁勳為何栽在老套美人計？紐時：2種可能讓他把持不住

紐約時報報導，輝達創辦人黃仁勳接連被爆出多段婚外情，對象包括疑似替中國大陸從事間諜活動女子及直屬下屬，他最終狼狽辭去執行長。學者指出，像黃仁勳這種大咖捲入間諜疑雲，在矽谷幾乎找不到前例。身處凡事講究保密的矽谷，向來給人精明印象的AI晶片巨擘掌舵人，怎會如此缺乏戒心？業界人士分析有兩種可能，一來權勢容易讓人自恃出事也能擺平，而新戀情的悸動則可能讓再自律的人也把持不住。

從硬體製造、網路泡沫一路走到AI熱潮，矽谷老將看慣了有人一夕致富，也見過有人轉眼跌落谷底。但這次格外突兀。曾任昇陽電腦（Sun Microsystems）高階主管的蓋奇（John Gage）說：「大家都說，AI會以我們連想都想不到的方式改變每個人的生活。結果一轉眼，又是全世界最老套的故事。」

矽谷對保密近乎偏執，新創公司想保住領先優勢，競爭對手和各國也都想探知其中的祕密，保密協議在業界早已司空見慣。1980年代初進入蘋果工作的強森（Lynnea Johnson）說，最讓她費解的是，黃仁勳似乎沒察覺黃樂可能受雇於中國政府，又或者根本不在意這項風險。這般魯莽，與他一向給人的印象天差地別。

黃仁勳坦承婚外情後，美國總統川普曾致電關心，黃仁勳在通話中稱不知出軌對象疑似間諜。

報導描述，黃仁勳過去談起私生活，最常說起妻子洛莉（Lori）和工作。兩人在俄勒岡州立大學相識，生活大小事一向由洛莉打理。黃仁勳甚至說，自己連住家地址和電話號碼都不知道，機器知道便夠了。除了那件招牌皮衣，他似乎也對物質享受興趣不大，滿腦子都是輝達。他曾說：「我沒在工作時，腦子裡想的也是工作。」

外界熟悉的是這個一心撲在輝達、常談起自己多看重妻子的黃仁勳。

醜聞爆發之初，矽谷不少人以為黃仁勳可能保住職位，對他的影響力仍有所顧忌。

紐時分析，若風波只涉及婚外情，黃仁勳或許還能保住職位。間諜疑雲讓事件進一步牽涉國安。科技界過去遭查獲並起訴的間諜案，多半涉及基層員工。研究矽谷歷史的歐瑪拉（Margaret O'Mara）說，當地曾有企業間諜案，至於牽涉知名人物、又涉及替外國政府從事情報活動的案件，她想不出有什麼先例。

這麼聰明的人為何會冒這種險？紐時引述聖經故事中的大衛王為例。大衛讓部下的妻子拔示巴懷孕後，為掩蓋此事，派那名部下上前線送死。權勢可能讓人以為，自己即使冒險也能擺平後果。

一名曾與科技界高層密切共事的女子則說，有權有勢的人格外在意自己無法掌控的事，包括能活多久，以及某些原始慾望。「世上沒有什麼感覺比得上剛墜入情網的悸動。花錢買不到，也強求不來。」她認為，對有錢有勢的人來說，這或許是少數無法隨心所欲得到的感受，也因此足以讓最聰明、最自律的人失去判斷力。

紐時形容，黃仁勳對自己與黃樂的關係似乎也抱著一種漫不經心的態度，彷彿事情不會被發現，即使被發現也無關緊要。

記者問矽谷行銷元老麥肯納（Regis McKenna），錢太多會不會讓人沖昏頭，話還沒說完，他便搶著回答：「會，會。會不會改變一個人的是非觀？會。錢會改變人，而且很久以前就開始改變矽谷了。」