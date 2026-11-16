黃仁勳離任後輝達投資轉趨保守 AI新創憂資金縮水

隨著輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳因婚外情風波辭去執行長職務、由財務長克瑞斯暫掌公司營運後，新創企業普遍預期輝達將進一步放緩推動大型投資與融資交易的速度。

「華爾街日報」報導，在黃仁勳離任前幾個月，就已開始大幅調整公司支援人工智慧（AI）產業的資金與投資策略。

一些新興雲端服務商執行長上個月齊聚柏林（Berlin），出席輝達在歐洲舉辦的GTC大會。這些公司向輝達採購晶片、再將運算能力出租給自己的客戶。

黃仁勳當時在一場令部分人士感到意外的演說中明確表示，輝達將不再無限制地提供資金支援。與會人士透露，黃仁勳告訴合作夥伴，若想取得輝達炙手可熱的繪圖處理器（GPU）配額，就必須先向客戶收取預付款，此舉不僅能讓他們的專案較容易取得融資，也確保輝達不是唯一的資金支援來源。

兩名企業高層和另一名事後獲悉此事的知情人士說，黃仁勳批評這些業者「收取的費用沒有達到應有水準」，還說馬斯克（Elon Musk）出租輝達晶片給客戶的收費比他們更高。黃仁勳甚至說：「我根本不需要你們，我完全可以把所有運算產能都給馬斯克！馬斯克想要這些資源！」

數週後，黃仁勳因至少兩段婚外情曝光而請辭，暫代執行長職務的財務長克瑞斯（Colette Kress）過去曾對公司一些大型交易提出異議，並試圖收緊輝達的投資策略。許多過去仰賴輝達支持的企業如今感到憂心。

瑞士銀行（UBS）分析師艾克瑞（Tim Arcuri）近期估計，若輝達縮減融資支援，市場資金可能減少500億美元以上；在利率上升之際，相關企業將面臨資金援助不足的困境。

●質疑投資回報

過去一年，輝達積極展開各項交易，為新興企業提供財務擔保，並且利用自身資產負債表，為資料中心專案的債務融資提供支持，甚至在必要時充當自家晶片的最後買家。輝達曾同意向部分客戶租用自家晶片，以向貸款機構證明這些企業已取得穩固合約，藉此提高融資成功機會。

今年稍早，輝達曾釋出訊息，準備推出新的財務激勵措施，交易規模也將創下新高。Alphabet旗下的谷歌（Google）和超微（AMD）等競爭對手也曾向這些企業提供類似優惠，黃仁勳不希望因此流失市占率，積極推動相關措施的高層包括女兒黃敏珊的丈夫卡普雷茲（Nico Caprez）。

輝達7月宣布融資計畫，但到了8月，黃仁勳與克瑞斯開始質疑部分交易的投資報酬率。輝達原本打算運用自身良好的信用條件，協助OpenAI向軟銀旗下能源公司SB Energy租用位於俄亥俄州派克頓（Piketon）的大型資料中心，但在8月談判期間縮減承諾規模。克瑞斯當時已對這項交易的規模抱持疑慮。

「華爾街日報」先前報導，黃仁勳8月曾告訴財務團隊，公司正面臨壓力。大型雲端服務商正計劃採用替代晶片，以降低對輝達的依賴；此外，輝達也面臨晶圓與記憶體供應過剩的風險，因為公司先前已承諾採購大量相關零組件。

當時仍任執行長的黃仁勳要求員工制定評估機制，以判斷提供相關擔保是否值得。報導指出，輝達同月稍後已暫停部分相關交易。總部位於英國的新興雲端服務商Nscale目前仍在與輝達和其他投資人協商，希望取得資金支持，為Anthropic在西維吉尼亞州興建一座價值450億美元的資料中心。

●投資新創企業

除了提供廣泛的財務支援，輝達也陸續投資多家AI新創企業。根據PitchBook資料，截至11月10日，輝達今年已參與129筆創投交易，創下歷史新高，占全球創投交易總額27%；相較之下，2023年全年僅參與49筆此類交易。

部分已與輝達完成交易的新創企業執行長，對於交易趕在黃仁勳離職前完成感到慶幸。知情人士說，AI搜尋引擎新創公司Perplexity執行長錫利瓦斯（AravindSrinivas）10月30日在舊金山總部舉行的每週全體員工會議中，向員工宣布輝達已完成對公司的30億美元投資。

不過，其他交易仍未塵埃落定。知情人士透露，輝達近期向開源模型開發商Reflection AI提出合作方案，希望取得其技術授權並延攬部分人才。黃仁勳先前曾公開稱讚這家企業，但知情人士說，雙方在他離職前尚未達成協議。

輝達也正敲定對另一家開源模型業者ThinkingMachines Lab的大筆投資，交易完成後該公司估值將達400億美元。知情人士表示，Thinking Machines對這筆交易最終能夠完成仍抱持信心。

Reflection AI與Thinking Machines每月都在投入巨額資金，用於支付開發AI模型所需的運算成本，但目前尚未找到能創造可觀收入的商業模式。部分新創企業創辦人及創投業者表示，若輝達未來縮減股權投資，營收寥寥無幾的企業可能難以找到足夠資金維持營運，更遑論透過上市、併購等方式獲得豐厚回報。