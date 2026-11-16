今晨國際頭條一次看／美財長籲輝達外聘新執行長 大停飛川普怪罪前任

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

美財長貝森特籲輝達外聘新執行長 質疑違規對中銷售晶片

Bessent Urges Nvidia to Pick Outsider as Next CEO

摘要

美國財政部長貝森特15日表示，輝達董事會應從公司外部尋找新執行長，接替上周因婚外情醜聞辭職的黃仁勳。貝森特接受福斯新聞訪問時強調，輝達需要徹底改組領導階層；他並質疑，輝達是否曾為提高營收，推動違規銷售列禁晶片至中國大陸市場。

為何重要

美國財長公開介入輝達接班問題，顯示這場醜聞已超出企業治理範疇，延伸至美國對中國的先進晶片出口管制與國家安全。

華盛頓郵報

美國運輸部長拒為全國停飛道歉 要求國會再撥逾500億美元

Duffy blames Congress, prior administrations for air travel halt, chaos

摘要

美國運輸部長達菲15日拒絕為13日全國航班暫停起飛造成的混亂道歉，指責歷屆政府及國會長期未充分投資老舊航管系統。這場持續4個半小時的停飛造成約1萬2000班商業與私人航班取消，另有數千航班受到影響。達菲表示，故障涉及阿肯色州一處航管設施的路由器，並再次要求國會撥款逾500億美元更新系統。

為何重要

國會先前已核准125億美元改善航管系統，如今行政部門要求大幅追加經費，引發資金使用效率及政府管理責任的爭議。

金融時報

黃仁勳傳謀求重掌輝達 矽谷盟友擬爭取白宮支持

Jensen Huang discusses comeback as Nvidia CEO with allies

摘要

知情人士透露，黃仁勳上周因婚外情醜聞辭去輝達執行長後，正與親近人士討論重返公司的可能性。一名盟友表示，支持者正籌組由矽谷企業高層組成的遊說團隊，爭取輝達董事會讓黃仁勳復職，並尋求白宮支持。特斯拉執行長馬斯克等科技業人士也公開支持他回歸。輝達董事會持續調查相關事件，並評估其他執行長人選。

為何重要

輝達是全球人工智慧晶片市場的核心企業。黃仁勳能否復職，牽動公司治理、投資人信心及美國AI產業的領導布局。

衛報

伊朗再派6架無人機攻擊巴林美軍基地 美伊衝突升級

Iran launches drone attacks against US military base in Bahrain

摘要

伊朗15日再次以無人機攻擊駐巴林美軍基地，這是3天內第二次。伊朗革命衛隊宣稱出動6架無人機，攻擊巴林境內美軍的防空雷達設施，報復美國近期對伊朗的空襲。巴林當局表示，防空系統已攔截無人機。伊朗外交部警告，將繼續回應美國的軍事行動。

為何重要

巴林是美國在波斯灣的重要軍事據點，伊朗持續攻擊美軍設施，加上荷莫茲海峽航運風險，使美伊恢復談判更加困難，也威脅區域能源運輸安全。

路透

川普趕在民主黨掌控參院前任命法官 遭共和黨議員阻擋

Trump's judge appointment blitz faces Republican resistance

摘要

美國總統川普試圖趁民主黨明年接掌參議院前，加速確認聯邦法官人事，卻遭部分共和黨參議員阻擋。目前至少3名司法提名人選面臨反對，其中一人的提名已遭白宮撤回。部分共和黨議員不滿白宮忽視他們推薦的人選，利用參議院審查程序阻止提名。川普第二任期已有57名法官獲確認，另有23人仍待參院審議。

為何重要

聯邦法官享有終身任期，任命結果可能影響美國司法數十年。共和黨內部反彈，恐削弱川普在失去參院控制權前擴大保守派司法影響力的機會。

美聯社

美國全國停飛事故原因待查 川普首度發聲怪罪拜登

Transportation head vows to find 'root cause' of ground stop. Trump breaks his silence on breakdown

摘要

美國運輸部長達菲15日表示，政府正檢查阿肯色州與德州兩處聯邦航空總署設施的路由器，確認13日全國航班暫停起飛的根本原因，再決定如何修復系統。他認為事故不太可能涉及駭客攻擊，並預期航班16日恢復正常。事發兩天後，川普首度公開回應，批評前總統拜登政府使老舊航管系統更加惡化，並要求國會批准更多現代化經費。

為何重要

事故暴露美國航管通訊系統的脆弱性，也使基礎設施更新成為政治爭議焦點。

（本文與AI協作）