黃仁勳考慮回鍋？散戶信心大振 輝達鏈上期貨應聲飆漲4.5%

隨著英國時報報導，遭撤換的黃仁勳考慮回歸輝達執行長職位，已與親信討論回鍋的可能性，消息傳出後，Hyperliquid 區塊鏈上一種追蹤輝達股價的永續期貨合約價格一度大漲4.5%。

這些合約報價一度攀升至166.97美元。這顯示輝達散戶受到這項消息提振信心。

在上周五，輝達股價收盤跌2%，報每股162.85美元。

金融時報報導，隨著多名矽谷盟友開始遊說黃仁勳重返輝達，他也已開始討論回歸的可能性。

不過同時間，美國財長貝森特接受媒體專訪時表示，輝達領導層必須改組，必須從外部尋找新的執行長。