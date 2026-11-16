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傳黃仁勳密謀回鍋！美財長下最後通牒 限輝達10天內說明1事

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達創辦人黃仁勳。路透
輝達創辦人黃仁勳。路透

華爾街日報報導，輝達創辦人黃仁勳上周卸任執行長，外媒傳出他正考慮回鍋，友人已集結矽谷企業高層為他遊說。美國財政部長貝森特15日放話，輝達董事會必須從公司外部延攬新任執行長，並要求董事會和外部法律顧問在10天內說明公司如何遵守晶片出口管制，以及是否曾為了拉高營收和獲利，推動疑似違規的交易。

貝森特受訪福斯新聞節目「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）表示，從輝達內部發生的事來看，公司需要大幅改組，董事會應向外尋找接班人。

貝森特質疑，輝達是否明知有出口管制，仍將高效能晶片賣給中國大陸。他追問：「輝達的企業文化究竟是什麼？公司是否為了拉高營收和獲利，積極推動這些看似違法的交易？」他說，董事會和外部法律顧問須在未來10天內給出答覆。

被問及總部位於新加坡資料中心公司Megaspeed為何能將輝達高階晶片運往中國，貝森特說：「商務部內部怎麼運作，由商務部自己說明。」他並指出，財政部、國務院、國防部及美國貿易代表署幾個月來都支持將Megaspeed列入黑名單，但掌握美國「實體清單」列名決定權的是商務部。

貝森特說，調查人員要釐清的核心問題是，出口管制究竟在哪個層級失守，「是基層、中階主管還是最高管理層出了問題？又有誰知情？」他補充，這些新加坡企業顯然是空殼公司，而且早已受到調查。

貝森特說，輝達對中國的直接銷售下滑、開給新加坡客戶的帳款金額激增後，便停止在財務申報文件中單獨列出新加坡營收。他引述報導指出，這些晶片實際留在新加坡的只有1%。他補充，如果銀行發生類似的法規遵循疏失，聯邦監管機關早已要求相關高層下台。

美國參議院有提案擬將川普限制部分高階晶片出口的行政命令納入法律，貝森特表示反對。他說：「我們需要的規定都已經有了，只要確實落實。」

63歲的黃仁勳被爆出多段婚外情後於12日卸任，其中一名出軌對象是遭美國政府懷疑是中國間諜的黃樂（Alice Huang）。黃樂曾任新加坡資料中心業者Megaspeed高層，該公司被控將輝達高階晶片走私至中國。輝達董事會已針對黃仁勳的行為啟動獨立調查，並任命財務長柯蕾絲（Colette Kress）代理執行長。

根據金融時報，黃仁勳卸任才幾天便開始考慮回鍋，友人正集結矽谷企業高層籌組「戰情室」，為他回任遊說，甚至打算爭取白宮支持。SpaceX執行長馬斯克和Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）也已加入要求黃仁勳回任的行動。

輝達尚未表明是否考慮讓黃仁勳回任。

金融時報13日報導，輝達董事會已接觸英國晶片設計公司安謀（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas），將他列為可能的接班人選。川普曾公開為黃仁勳辯護，但未表態是否支持他回鍋，也曾提議由蘋果前執行長庫克（Tim Cook）接掌輝達。

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