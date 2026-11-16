黃仁勳黯然下台 紐約時報：台灣社會錯愕又難以置信

美國「紐約時報」報導，輝達執行長黃仁勳12日辭職，在他的出生地台灣引發震撼。黃仁勳在台灣成功地經營人脈關係，數十年來為輝達與台灣的合作注入深厚的個人情誼。

有「黃仁勳御用髮型設計師」之稱的王永泰已經幫黃仁勳剪髮將近10年，看著他的頭髮從黑白相間變成滿頭銀白。

「紐約時報」（The New York Times）報導，黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長的消息12日晚間傳到台灣後，王永泰難過得無法成眠。他喝掉一整瓶紅酒，並且為黃仁勳祈禱。

王永泰說：「也許他們會找他回來，就像蘋果（Apple）當年找回賈伯斯（Steve Jobs）那樣。」

紐時指出，在台灣有很多像這樣在關心黃仁勳的人。

台灣出生的他後來移居泰國，9歲時與兄長一起移民美國。雖然是美國公民，他在台灣享有高人氣。粉絲在夜市將他團團圍住，排隊索取簽名。他光顧過的餐廳都會像對待好萊塢名流一樣，把他的照片掛在牆上。他被譽為「台灣之光」，每次到訪掀起的旋風被稱為「仁來瘋」。

黃仁勳於1993年共同創辦輝達。近年來，輝達憑藉生產先進人工智慧（AI）晶片躋身全球市值最高企業之林。數十年來，黃仁勳為輝達與台灣的合作注入深厚的個人情誼。

台灣是台積電所在地，這家頂尖半導體製造商生產全球約90%的最先進晶片，也是台灣今年經濟成長率預估可達約12%的主要原因。台積電是台灣最重要企業，而輝達則是台積電最大客戶。

報導指出，黃仁勳在台灣成功地經營人脈關係，他的下台讓台灣社會感到既錯愕又難以置信。他認識這群為他打造晶片和伺服器的幕後功臣，而且總會刻意在公開場合肯定他們的貢獻。

他費盡心思向生意夥伴申謝，也藉此達成想要的成果。科技記者陳良榕告訴紐時，去年11月，黃仁勳需要台積電分配更多產能給輝達，於是飛到台灣，與台積電高階主管一起吃火鍋。他也耐心地替台積電員工在威士忌酒瓶上簽名。

陳良榕解釋這麼做背後的關鍵。要讓滿載的晶圓廠擠出更多晶片，需要許多主管願意重新調整生產安排，也需要員工願意加班。陳良榕認為，若換成其他美國科技巨頭，他們未必會這麼積極配合，因為沒有哪一家像黃仁勳這樣費心經營關係。

一位未獲授權公開發言的資深半導體分析師告訴紐時，沒有輝達，AI發展就不會如今日這般光景。他說，供應商已經習慣以黃仁勳馬首是瞻，他能精準掌握技術發展的走向，即使有時伴隨著風險，也能說服這些企業與他並肩前行。如今他離開了，這名分析師心想，他們還能信任誰的判斷。

就在黃仁勳下台前幾個小時，台灣經濟部政務次長何晉滄告訴紐時：「我們希望事情不會有太大改變，因為他比任何人都了解台灣。」

台積電法人董事、台灣國家發展委員會主任委員葉俊顯表示，黃仁勳辭職前4天，台積電還在安排與他通話，討論未來幾年的計畫。不過他預期黃仁勳辭職對台積電影響不大。AI晶片早已供不應求，包括超微（AMD）在內的其他客戶也有需求。他說：「如果輝達拿得比較少，其他客戶就會拿得更多。」

包括半導體業界人士在內，不少人認為黃仁勳不該受到這樣的對待。少數人以陰謀論看待黃仁勳下台，認為其他美國商界與政界領袖對台裔和華裔科技主管日益擴大的影響力產生戒心，從而著手將黃仁勳排擠出局。

另一些人則因手中輝達股票股價下跌而懊惱。在許多人都持有台積電股票的台灣，社群媒體很快湧現對台積電命運半開玩笑的憂心。社群平台Threads一位用戶貼出台積電董事長暨總裁魏哲家的照片並寫道：「拜託你不要外遇。拜託、拜託。」一名網友留言說：「如果要外遇也不能是共諜。」這則貼文和留言都獲得數萬個讚。

台灣許多評論人士和社群媒體用戶力挺黃仁勳，感謝他為台灣帶來商機，也讓台灣企業受到矚目。不過黃仁勳被指與一名疑似替中國情報機構工作人士有婚外情，連他的粉絲都感到不安。

儘管如此，台灣甚至有傳言揣測或許黃仁勳會東山再起，出任台積電執行長或董事。

對髮型設計師王永泰而言，黃仁勳既是有遠見的企業家，也是老朋友。正打算寫信給黃仁勳的他說：「如果他回台灣，我相信他一定會來剪頭髮。」