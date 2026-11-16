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外媒：黃仁勳矽谷盟友組戰情室 欲藉施壓與遊說讓他復職…他本人也支持

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
輝達共同創辦人黃仁勳。路透
輝達共同創辦人黃仁勳。路透

黃仁勳12日辭去輝達總裁、執行長及董事。英國金融時報15日引述幾位知情人士報導，他在矽谷的盟友施壓輝達董事會讓他復職。對此，輝達和黃仁勳的發言人均尚未置評。

黃仁勳已和密友討論回歸的可能性，正值輝達董事會就外傳他與黃樂有婚外情進行獨立調查。黃樂是疑似共諜的新加坡資料中心業者Megaspeed中國大陸籍前高階主管。

1位黃仁勳的盟友說，他們正組建由矽谷主管組成的「戰情室」，旨在為了讓他回歸進行遊說，也將嘗試獲得來自白宮的支持。

這些黃仁勳的盟友表示，不只前沿實驗室，科技業的「每個要角」都喜愛他。這些盟友還表示，他們的相關努力，得到黃仁勳的支持。

上周末，讓黃仁勳回任執行長的公共運動聲勢已愈來愈浩大。特斯拉兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克及Epic Games執行長史威尼等（矽谷）主管，支持1封要求輝達董事會讓他復職的公開信。

不只部分矽谷主管，一些輝達員工仍對他死心塌地。他下台後幾天，幾名員工就已公開呼籲他回歸，並已簽署上述公開信。

Altimeter Capital創辦人兼執行長葛斯特納13日在社媒X發布1封公開信，呼籲輝達董事會不排除任何選項，包括黃仁勳回歸的可能性。Atreides Management創辦人貝克也在該信署名，而葛貝都是輝達的大股東。他們主張從寬處理，理由是黃仁勳長久以來的領導，締造非凡成就，且近來圍繞他離職的種種事件（給輝達）帶來極大不確定性。

不過，讓黃仁勳回任執行長的努力，很可能受到華府若干主要的決策者反對。美國財長貝森特15日在福斯新聞頻道「周日早晨談未來」節目表明，黃仁勳離職後，輝達高層需大刀闊斧的改組與變革。

黃仁勳不像其他公司的創辦人兼執行長擁有控股權，因此無法推翻董事會做出的任何決定。他也要面對現由代理執行長柯蕾絲領導的董事會與管理團隊。

就連盟友也不確定如何恢復黃仁勳的名譽。1位參與努力讓他復職的活動人士坦言， 與部屬發生婚外情是足以被開除的行為。

除了黃樂，外傳黃仁勳還和輝達醫療保健業務副總裁鮑爾及1名輝達員工有婚外情。

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英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳在因婚外情風波而離開輝達後，矽谷持續施壓輝達董事會讓黃仁勳回鍋待任執行長，如今有「人工智慧（AI）教父」之稱的黃仁勳，正考慮「復出」擔任輝達舵手。

輝達遭股東提出集體訴訟 沒保關鍵險恐自扛官司費

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳爆出婚外情及疑似捲入共諜風波後，已遭股東提出集體訴訟，如今又傳出未投保大型上市公司普遍購買、可保障公司自身的保險。後續輝達從龐大的律師費到日後可能的鉅額賠償與和解金，恐全數都得由公司自行埋單。

輝達董事會成員被起底 馬斯克吐槽

輝達共同創辦人黃仁勳在婚外情風波請辭，離任前的11人董事會名單也被翻出來，連同各人的公開履歷一併受到關注。名單上有人當過百事公司（Pepsi）北美執行長，也有人曾掌管墨西哥風味連鎖速食店塔可鐘（Taco Bell）的國際事業。馬斯克看完之後也留言「吐槽」。

黃仁勳低調參與接班人遴選 馬斯克：輝達恐流失部分關鍵交易

輝達前執行長黃仁勳請辭後，已低調參與接班人遴選，但外界要求他回歸的聲浪卻日益高漲，據統計，包括帶頭力挺的特斯拉執行長馬斯克在內，連署人數已逾14萬人。馬斯克並警告，輝達若失去黃仁勳，恐流失部分關鍵交易。

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