美財長10天最後通牒 促輝達說明是否縱容最先進晶片走私中國

美國財政部長貝森特今天呼籲輝達於10天內說明，是否在知情的情況下，允許其最先進人工智慧晶片流入中國，強調這比該公司前執行長黃仁勳與疑似效力北京的間諜有染還更重要。

法新社報導，貝森特（Scott Bessent）於黃仁勳辭職3天後接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目訪談時表示，他想知道輝達（NVIDIA）是否透過空殼公司規避美國限制，將效能最強大的晶片賣給中國。

美國禁止向中國出售最尖端人工智慧（AI）晶片，希望在這場主導AI的競賽中保持對中國的領先優勢。

總統川普去年底確實批准向中國出售輝達H200晶片，但是排除用於運行正在重塑現代社會的AI模型的最先進晶片。

貝森特說：「任何比H200更先進的晶片都不能賣給中國…這裡更重要的是，檢視輝達是否建立遵守美國出口限制規定的企業文化。」

他暗指與新加坡資料中心公司Megaspeed有關聯的公司。據稱與黃仁勳有染的黃樂（Alice Huang）曾任職於Megaspeed。

貝森特說：「還有，誰知情？我的意思是，這些空殼公司的存在顯而易見，而且已經受到調查。輝達是否利用這些公司作為規避手段，把晶片賣給中國？」

他在談到黃樂時說：「她是不是間諜，對我而言並不重要。你知道，黃仁勳的個人瑕疵是他自己的事。」

貝森特表示，他希望輝達於未來10天內就公司方面以及針對黃仁勳行為所進行的內部調查提出說明。

美國懷疑Megaspeed以供其東南亞資料中心使用為由購買輝達晶片，再轉運至中國，協助中國企業規避美國出口管制。美國司法部正對此展開刑事調查。

輝達上個月底表示，去年已經就這些指控進行調查，並且對此予以駁斥。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，4個聯邦機構曾力促盧特尼克（Howard Lutnick）主掌的商務部將Megaspeed列入黑名單，但是他並未這麼做。

貝森特說：「許多其他部門都在推動這件事，而決定權在商務部手上。」這番話重申他13日的說法。這也顯示川普政府內部在此一議題上存在歧見。

聯邦參議員已經要求黃仁勳於下個月前往參議院銀行委員會作證。據報導，盧特尼克已經同意出席作證。

黃仁勳也已經同意於感恩節前赴聯邦眾議院閉門作證。

輝達定於17日公布季度財報。