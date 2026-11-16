聽新聞
0:00 / 0:00
FT：黃仁勳考慮回歸輝達執行長 矽谷大咖組「戰情室」幫忙遊說
英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳在因婚外情風波而離開輝達後，矽谷持續施壓輝達董事會讓黃仁勳回鍋待任執行長，如今有「人工智慧（AI）教父」之稱的黃仁勳，正考慮「復出」擔任輝達舵手。
報導引述多名知情人士指出，即便輝達董事會還在針對黃仁勳的行為進行獨立調查，黃仁勳已與親信討論回鍋的可能性。
黃仁勳的其中一名盟友透露，正在組建由矽谷主管組成的「戰情室」，遊說輝達讓黃仁勳回歸，並試圖爭取白宮的支持，「除了前沿AI實驗室之外，科技圈重量級人物都喜歡仁勳」，而且這些行動都擁有黃仁勳的支持。輝達發言人與黃仁勳發言人均拒絕置評。
不過，讓黃仁勳復職的行動，可能遭到華府關鍵政策官員的反彈。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日表示，在黃仁勳離開後，輝達需要「大幅改組」領導階層。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。