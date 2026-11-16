FT：黃仁勳考慮回歸輝達執行長 矽谷大咖組「戰情室」幫忙遊說

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳在因婚外情風波而離開輝達後，矽谷持續施壓輝達董事會讓黃仁勳回鍋待任執行長，如今有「人工智慧（AI）教父」之稱的黃仁勳，正考慮「復出」擔任輝達舵手。

報導引述多名知情人士指出，即便輝達董事會還在針對黃仁勳的行為進行獨立調查，黃仁勳已與親信討論回鍋的可能性。

黃仁勳的其中一名盟友透露，正在組建由矽谷主管組成的「戰情室」，遊說輝達讓黃仁勳回歸，並試圖爭取白宮的支持，「除了前沿AI實驗室之外，科技圈重量級人物都喜歡仁勳」，而且這些行動都擁有黃仁勳的支持。輝達發言人與黃仁勳發言人均拒絕置評。

不過，讓黃仁勳復職的行動，可能遭到華府關鍵政策官員的反彈。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日表示，在黃仁勳離開後，輝達需要「大幅改組」領導階層。