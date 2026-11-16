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放行晶片 盧特尼克挺輝達 疑涉家族利益

聯合報／ 國際中心／綜合報導
輝達前執行長黃仁勳（左）九月二日在北卡州教堂山舉行的廿國集團部長級峰會與美國商務部長盧特尼克（右）對談，主題是反對過度監管人工智慧發展。路透
輝達前執行長黃仁勳（左）九月二日在北卡州教堂山舉行的廿國集團部長級峰會與美國商務部長盧特尼克（右）對談，主題是反對過度監管人工智慧發展。路透

紐約時報報導，美國商務部長盧特尼克負責制定輝達人工智慧（ＡＩ）晶片出口管制政策，但他長年經營的建達金融服務公司，卻與多家東南亞資料中心業者有商業往來，而盧特尼克力主寬鬆管制措施，讓中國大陸企業得以租用這些東南亞算力，引發外界質疑他恐涉及利益衝突。

報導指出，建達（Cantor Fitzgerald）今年曾擔任新加坡企業Bitdeer最高十億美元股票發行案的指定銷售代理，雙方合作最早可追溯至二○二四年，當時建達協助Bitdeer安排最高二點五億美元的股票發行。建達透過投資加密貨幣公司Tether，間接持有Bitdeer股份。

Bitdeer正於馬來西亞興建A201資料中心，明年啟用，將部署價值數億美元的輝達先進ＡＩ伺服器，提供大陸科技企業運算服務。知情人士透露，該資料中心可能服務大陸網路巨頭騰訊，使其不必直接購買晶片，也能透過租用海外資料中心取得輝達先進晶片運算能力。

此外，建達也與其他全球資料中心業者存在財務往來。

盧特尼克曾掌舵建達數十年，去年加入川普政府後才將公司經營權交給兒子，並於去年十月完成剩餘持股轉讓。儘管如此，他負責制定的晶片出口政策，直接影響曾與建達往來的資料中心業者。

盧特尼克一直被視為輝達在川普政府內的重要支持者，美國媒體報導，他多次延後或暫緩收緊晶片出口管制，理由是相關限制可能衝擊輝達等美國企業，或影響美國與中國及其他國家的貿易關係。他還主張採取寬鬆監管方案，將管制範圍限定於新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、巴西、南非及挪威等少數國家，而非擴及全球。

商務部提出的方案也僅限制未來出貨的先進晶片，已部署美國技術的資料中心則獲豁免。若大陸客戶利用資料中心訓練ＡＩ模型，業者只須向美國通報，不必事先申請許可。相較之下，不少美國官員主張擴大管制，避免大陸企業繞過出口禁令利用第三地資料中心算力。

報導指出，建達過去曾與其他東南亞資料中心業者往來，包括在泰國及印尼興建資料中心的Gorilla Technology，以及與大陸有關的新加坡業者Freyr AI。此外，建達曾與輝達其他全球夥伴合作，持續協助多個產業安排數十億美元融資，涵蓋資料中心及加密貨幣等領域，而這些產業都仰賴輝達晶片運算資源。

對於外界質疑，美國商務部表示，盧特尼克制定政策均考量美國最佳利益，不會與兒子討論政府事務，兒子也不會與他討論建達業務。建達拒絕評論，Bitdeer則未回應置評請求。

紐約時報說，目前沒有證據顯示建達的投資影響盧特尼克政策決策，但相關商業關係仍凸顯潛在利益衝突疑慮。

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紐約時報報導，美國商務部長盧特尼克負責制定輝達人工智慧（ＡＩ）晶片出口管制政策，但他長年經營的建達金融服務公司，卻與多家東南亞資料中心業者有商業往來，而盧特尼克力主寬鬆管制措施，讓中國大陸企業得以租用這些東南亞算力，引發外界質疑他恐涉及利益衝突。

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