黃仁勳下台 紐時稱台灣陷入錯愕與哀傷

輝達執行長黃仁勳12日辭職，在台灣引發震撼。髮型師王永泰難過得徹夜難眠，為黃仁勳祈禱。王永泰近10年來一直替黃仁勳剪頭髮，見證他的頭髮從黑白相間逐漸變成銀白色。王永泰說：「或許他們會讓他回來，就像蘋果公司當年重新請賈伯斯回鍋一樣。」

紐約時報報導，在台灣像王永泰這樣祝福黃仁勳的人很多，許多人對他請辭感到難以置信。儘管黃仁勳9歲就移居美國，但他出生於台灣，被譽為「台灣之光」，也被親切地稱為「黃爸」。他每次訪台都會掀起「仁來瘋」熱潮，粉絲在夜市將他團團圍住、排隊索取簽名。他光顧過的餐廳，會像對待好萊塢巨星般掛出他的照片。此外，輝達也是台積電最大客戶。

黃仁勳辭職前傳出涉及多起婚外情，其中一人是輝達高階主管，另一人則是女商人黃樂。美國情報官員懷疑黃樂替中國大陸提供情報，但北京否認這項指控。

黃仁勳早已透過長期經營，在台灣建立深厚的人際關係。他認識那些為他製造晶片和伺服器的人，而且總是不忘公開肯定這些人的貢獻。他花許多心思表達對商業夥伴的感謝，同時藉此爭取想要的資源。

科技記者陳良榕告訴紐約時報，當黃仁勳需要台積電為輝達調配更多產能時，他去年11月親自飛到台灣與台積電高層一起吃火鍋，並耐心地替台積電員工在酒瓶上簽名。

陳良榕解釋這背後的關鍵意義，要在滿載的晶圓廠中擠出更多晶片，需要許多主管願意重新調整排程，員工也要願意加班。換作其他美國科技巨頭，台積電員工未必會如此積極配合，因為沒有任何一間科技巨頭像黃仁勳這樣花費心思經營關係。

台灣經濟部政務次長何晉滄在黃仁勳下台前幾小時告訴紐時：「我們希望事情不會有太大變化，因為他比任何人都了解台灣。」

台灣國家發展委員會主委、台積電董事葉俊顯表示，黃仁勳宣布辭職前4天，台積電還在安排與他通話，討論未來幾年的合作計畫。不過，葉俊顯認為，黃仁勳離職對台積電影響有限，因為AI晶片需求早已超過供給，其他客戶包括超微也需要晶片。他說：「如果輝達拿得比較少，其他客戶就會拿得更多。」

紐時指出，包括半導體業界人士，不少人都認為黃仁勳不該受到這樣的對待。少數人以陰謀論的觀點看待黃仁勳下台，猜想是其他美國商界與政界領袖對台裔和華裔科技高管的影響力日益擴大感到忌憚，才聯手逼走黃仁勳。

Threads上有網友貼出台積電董事長魏哲家的照片，並寫道：「拜託不要外遇，拜託、拜託。」另一名網友則留言：「如果真的外遇，拜託不要選中國間諜。」這篇貼文及留言都獲得數萬人按讚。

許多台灣評論人士及社群媒體使用者仍力挺黃仁勳，感謝他將大量商機帶到台灣，也讓國際社會更加看見台灣企業。不過，也有民眾對於自己持有的輝達股價下跌感到惱火。

紐時指出，台灣甚至有傳言猜測黃仁勳或許會重出江湖，出任台積電執行長或董事。

對髮型設計師王永泰而言，黃仁勳既是極具遠見的企業家，也是一位老朋友。他正打算寫信給黃仁勳。他說：「如果他回到台灣，我相信他一定會來找我剪頭髮。」